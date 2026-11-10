Pendik’te CHP İlçe Başkanı Abidin Ekren’in kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol bakım tabelasına ve iki araca çarptı. Araçta sıkışan Ekren, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Entübe edilen başkanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaza, akşam saat 20.45 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi Tersane Köprüsü Kurtköy istikametinde meydana geldi.

CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren trafik kazası geçirdi! İşte son sağlık durumu

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda 34 RAB 718 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol bakım tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önündeki iki araca daha çarparak yan devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren trafik kazası geçirdi! İşte son sağlık durumu

BAŞKAN ARAÇTA SIKIŞTI

Araçta sıkışan sürücü CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Ekren, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

ENTÜBE EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ekren’in hastaneye getirildiğinde entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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