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CHP'de kontenjan krizi! Tüzük Kurultayı öncesi neler oluyor?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;de kontenjan krizi! Tüzük Kurultayı öncesi neler oluyor?

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP’nin 20. Olağanüstü Tüzük Kurultayı bu hafta başlayacak. 9 Eylül’de son bulacak kurultay öncesi parti içinde yoğun tartışmalar yaşanıyor. Tüzük Komisyonu 8 binden fazla görüş alarak taslağa son şeklini verdi.

SAMET EKER ANKARA- Taslağa göre milletvekili adayları ‘örgüt denetiminde ön seçim’ ile belediye başkan adayları ise ‘hâkim huzurunda ön seçimle’ belirlenecek. Ayrıca Danışma Kurulu oluşturulacak ve genel sekreterlik makamı güçlendirilecek. Taslakta, cumhurbaşkanı adayını belirleme ile ilgili herhangi bir madde yer almıyor. Taslak metin, parti içinde yoğun tartışmaları da beraberinde getirirken en çok tepki çeken madde, genel merkezin adaylık belirlemedeki kontenjanın yüzde 5’ten yüzde 15’e çıkarılması oldu. Bu maddeye göre Genel Merkeze 90 milletvekili adayını belirleme imkânı sağlanıyor.

Partililer “Madem 90 milletvekili adayını Genel Merkez belirleyecek, neden ön seçim yapılıyor” eleştirisini gündeme getirdi. Taslak metindeki birçok maddeyle ilgili hararetli tartışmalar yapılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sessizliğini koruyor. Bu arada Özgür Özel, dün eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la görüştü. Edinilen bilgilere göre toplantıda, tüzükte yapılacak değişikliklerin görüşülürken, delege desteğini koruyan Kılıçdaroğlu’nun, önemli isimlerin ‘3 dönem kuralı’na takılmasını engelleyebileceği iddia edildi. Öte yandan Tüzük Kurultayının ardından MYK’da önemli değişikliklerin olması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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