Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu bir arada! Görüşmeden ilk kare geldi
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşen zirveden ilk fotoğraf geldi.
CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tüzük Kurultayı çalışmaları kapsamında bir araya geldi. Görüşmeden ilk fotoğraflar basına yansıdı.
İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ
Ziyarette CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik ettiği görüldü.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem