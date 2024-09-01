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Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu bir arada! Görüşmeden ilk kare geldi

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Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu bir arada! Görüşmeden ilk kare geldi

Gündem Haberleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşen zirveden ilk fotoğraf geldi.

CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tüzük Kurultayı çalışmaları kapsamında bir araya geldi. Görüşmeden ilk fotoğraflar basına yansıdı. 

Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu bir arada! Görüşmeden ilk kare geldi - 1. Resim

İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

Ziyarette CHP lideri Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik ettiği görüldü.

Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu bir arada! Görüşmeden ilk kare geldi - 2. Resim

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