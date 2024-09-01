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Belirsizlik Özgür Özel'i zorluyor! CHP’de ön seçim ve üç dönem krizi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Belirsizlik Özgür Özel&#039;i zorluyor! CHP’de ön seçim ve üç dönem krizi

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP’de 4-9 Eylül tarihlerinde yapılacak olağanüstü tüzük kurultayı için yoğun çalışma sürüyor. Görüşler alındı ama ön seçim ve üç dönem kuralı için henüz karar verilemedi...

CHP’de ön seçim kuralının değişip değişmeyeceği, üç dönemdir milletvekili olanların tekrar aday olup olamayacakları konusunda tabandan baskı gelmesine rağmen Genel Başkan Özgür Özel’in sessizliğini koruması dikkat çekti.

"HAKİM DENETİMİNDE ÖN SEÇİM"

Öte yandan, CHP Ankara kurultay delegeleri, Çevre Sokak’taki eski genel merkez binasında toplandı. Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un yönettiği toplantıya, 72 delegeden yaklaşık 40’ı katıldı. Delegeler, tüzükle ilgili belirsizliğin olduğunu, taslağı görmediklerini belirtti ve “hâkim denetiminde ön seçim” vurgusu yaptı.

CHP kaynakları da ön seçim ve dönem kuralı oluşturulurken tedbir alınmazsa tüzükte ‘kural açığı’ oluşabileceğini belirtiyor. Ön seçim konusunda, illere göre ihtiyaçlar göz önünde bulundurulacak bir formül üzerinde duruluyor. Aday belirleme noktasında ‘bir kişi merkez yoklaması yoluyla en fazla üç dönem milletvekili olmalı’ fikri öne çıkıyor. Merkez yoklamasıyla üç dönem milletvekilliği yapmış ve dönem sınırını doldurmuş kişinin, ön seçim yoluyla tekrar aday olabileceği ifade ediliyor. Ön seçimden çıkan kişilere dönem kısıtlaması getirilmesine sıcak bakılmıyor.

Belirsizlik Özgür Özel'i zorluyor! CHP’de ön seçim ve üç dönem krizi - 1. Resim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın “Tüzük Kurultayı” gündemi ile bir araya gelecek.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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