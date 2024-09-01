CHP’de normale dönüş! Millete küfreden kadını onur konuğu yaptılar

Yerel seçim sonrası ‘siyasette normalleşme’ mesajları veren CHP, özüne dönüp toplumun sinir uçlarıyla oynamaya başladı Sözcü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden bir kişinin CHP’de “onur konuğu” olarak protokolde ağırlanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu’nu tahliye edilmesinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında “onur konuğu” olarak ağırlaması tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelelerinin en kararlı şekilde süreceğini belirtti.

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Hakaretin fikir özgürlüğü olmadığın belirten bulunan Çelik, bunları kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleri olarak nitelendirdi. Çelik, şunları kaydetti:

Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da fikir hürriyetinin, nefret söylemleriyle geniş toplumsal kesimlere hakaret etme hürriyeti anlamına gelmediğine dikkati çekerek “Hiçbir demokratik siyasi ölçü insanlara küfredilmesini, açıkça hakaret edilmesini onaylamaz. Nefret söylemlerini fikir hürriyeti adı altında himaye etmek, gerçek anlamda fikir hürriyetine de büyük darbe vurmaktadır. Demokratik siyasi rekabetin yapılacağı birçok alan var. Hiç olmazsa nefret söylemlerine karşı siyaset kurumu birlik içinde olmayı başarmalıdır” dedi.

BELİRSİZLİK, ÖZGÜR ÖZEL’İ ZORLUYOR

CHP’de 4-9 Eylül tarihlerinde yapılacak olağanüstü tüzük kurultayı için yoğun çalışma sürüyor. Görüşler alındı ama ön seçim ve üç dönem kuralı için henüz karar verilemedi. CHP’de ön seçim kuralının değişip değişmeyeceği, üç dönemdir milletvekili olanların tekrar aday olup olamayacakları konusunda tabandan baskı gelmesine rağmen Genel Başkan Özgür Özel’in sessizliğini koruması dikkat çekti. Bu arada, CHP Ankara kurultay delegeleri, Çevre Sokak’taki eski genel merkez binasında toplandı. Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un yönettiği toplantıya, 72 delegeden yaklaşık 40’ı katıldı. Delegeler, tüzükle ilgili belirsizliğin olduğunu, taslağı görmediklerini belirtti ve “hâkim denetiminde ön seçim” vurgusu yaptı.

CHP kaynakları da ön seçim ve dönem kuralı oluşturulurken tedbir alınmazsa tüzükte ‘kural açığı’ oluşabileceğini belirtiyor. Ön seçim konusunda, illere göre ihtiyaçlar göz önünde bulundurulacak bir formül üzerinde duruluyor. Aday belirleme noktasında ‘bir kişi merkez yoklaması yoluyla en fazla üç dönem milletvekili olmalı’ fikri öne çıkıyor. Merkez yoklamasıyla üç dönem milletvekilliği yapmış ve dönem sınırını doldurmuş kişinin, ön seçim yoluyla tekrar aday olabileceği ifade ediliyor. Ön seçimden çıkan kişilere dönem kısıtlaması getirilmesine sıcak bakılmıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yarın “Tüzük Kurultayı” gündemi ile bir araya gelecek.