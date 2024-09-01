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Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu aynı masada! Tekirdağ'da nikah şahitliği yaptılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu aynı masada! Tekirdağ&#039;da nikah şahitliği yaptılar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un oğlunun nikahında şahitlik yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da nikah şahitliği yaptı.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu aynı masada! Tekirdağ'da nikah şahitliği yaptılar - 1. Resim

Tekirdağ’da düzenlenen nikah töreninde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’un oğlunun nikahında şahitlik yaptı. Çiftin nikahını Süleymanpaşa İlçe Belediye Başkanı Volkan Nallar kıydı.

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu aynı masada! Tekirdağ'da nikah şahitliği yaptılar - 2. Resim

Tören, yoğun katılımla gerçekleşti ve parti mensupları ile yerel siyasiler de düğünde yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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