Özgür Özel duyurdu! Kılıçdaroğlu ile görüşecek

CHP lideri Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini duyurdu. Görüşmede ana gündem partideki tüzük değişimi olacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da katıldığı bir etkinlik sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından bir gelişmeyi de Özgür Özel duyurdu.

"AYRI BİR PROGRAMI VAR"

Bir muhabirin "Genel başkanlar arasında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu göremedik" demesi üzerine, Özel şu sözleri sarf etti:

"Sayın genel başkanın ayrı bir programı var. Bugün akşama katılamadı. Önceki genel başkanlarımızla bugün bir araya geldik.

TÜZÜK İÇİN GÖRÜŞECEK

Partide bir tüzük değişimi var. Onunla ilgili tüm üyelerimiz görüş veriyor. Ama önceki genel başkanlarımızdan görüşlerini, uyarılarını, önerilerini almak bana düşerdi. Bunu İstanbul'da değerli üç genel başkanımızla yaptık.

Ankara'ya döndüğümde de Sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğim, kendisinin görüş ve önerilerini alacağım. Partimizdeki birlikten, beraberlikten, sayın genel başkanlarımızın yönlendirmelerinden son derece mutluyuz."