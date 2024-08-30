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Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine hakaret etmişti... Oğuzhan Atsız hakkında gereği yapıldı

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Gündem Haberleri

"Oğuzhan Atsız" rumuzlu sosyal medya kullanıcısı Oğuzhan Şahin, X'teki sohbet odasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret etmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti seçmenine hakaret eden şahsın gözaltına alındığını açıkladı.

Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine hakaret etmişti... Oğuzhan Atsız hakkında gereği yapıldı - 1. Resim

"Oğuzhan Atsız" rumuzlu sosyal medya kullanıcısı Oğuzhan Şahin, X'teki sohbet odasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk milletine ve AK Parti seçmenine hakaretlerde bulundu.

Erdoğan'a ve AK Parti seçmenine hakaret etmişti... Oğuzhan Atsız hakkında gereği yapıldı - 2. Resim

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Bu gelişmelerin ardından ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya provokatörü Şahin'in yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı."

Düzenleyen:  - Gündem
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