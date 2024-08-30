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Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı ziyaret Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı ziyaret Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle bir araya geldi. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ni sonrası gerçekleşen görüşmede, Azerbaycanlı şehit ailelerini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konserine davet etti.

Savaşta şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Sizin sayenizde, Türklerin sayesinde, çok şükür topraklarımız azat oldu." diyen bir anneye, "Beraber, sağ olun." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı ziyaret Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle görüştü - 1. Resim

TEK TEK ELLERİNİ SIKTI

Şehit ailelerinin tek tek elini sıkan Erdoğan, "Tüm şehitlerimizin inşallah mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından şehit aileleriyle fotoğraf çektirdi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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