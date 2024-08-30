Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı ziyaret Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle görüştü

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Ağustos 2024 21:27 - Güncelleme: 30 Ağustos 2024 21:38 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle bir araya geldi. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ni sonrası gerçekleşen görüşmede, Azerbaycanlı şehit ailelerini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konserine davet etti.