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Haberler > Ekonomi > Bakan Işıkhan'dan CHP'li belediyelere son uyarı! SGK borçları artıyor, yasal yolları kullanacağız

Bakan Işıkhan'dan CHP'li belediyelere son uyarı! SGK borçları artıyor, yasal yolları kullanacağız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Işıkhan&#039;dan CHP&#039;li belediyelere son uyarı! SGK borçları artıyor, yasal yolları kullanacağız

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borcu olan belediyelere son uyarı geldi. İzmir'de konuşan Işıkhan, " SGK borçları artıyor, yasal yolları kullanacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Temmuz ayında borçlu belediyelere karşı harekete geçilmiş, en çok SGK borcu olan belediyeler ise CHP'ye ait illerin olduğu ortaya çıkmıştı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere SGK borcu olan belediyelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son uyarı geldi.

İZMİR CHP'YE AK PARTİ'DEN Mİ GEÇTİ?

Partisinin bir otelde düzenlenen İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Işıkhan, CHP'li belediyelere borç tepkisinde bulundu. Işıkhan, "SGK borçlarına vurgu yaparak, "Şimdi diyorlar ya AK Parti’den borçlu belediyeler devraldık diye. Sizlere sormak isterim; peki, bu 885 kat artan borcu, AK Parti’den mi devraldılar? İzmir CHP’ye AK Parti’den mi geçti?" dedi.

Bakan Işıkhan'dan CHP'li belediyelere son uyarı! SGK borçları artıyor, yasal yolları kullanacağız - 1. Resim

BORÇLAR GİDEREK KABARDI

SGK borcu olan belediyelere son uyarısını yapan Işıkhan, "Seçim öncesi ‘Belediyelerin borçlarının sürdürülebilirliği artık kayboluyor. Belediyeler borçlarını ödesin yoksa biz yasal yollarla tahsil etme yoluna gideceğiz’, demiştim. O günden bu yana borçlarını ödemediler. Ödemedikleri gibi, borçlarını daha da şişirdiler. Belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcu, seçimden sonraki 2 ayda 120 milyara yükseldi. Ve bu belediyelerin neredeyse tamamı CHP belediyeleri." diye konuştu.

Bakan Işıkhan'dan CHP'li belediyelere son uyarı! SGK borçları artıyor, yasal yolları kullanacağız - 2. Resim

Işıkhan şu şekilde devam etti:

"Peki ya CHP’nin kalesi denilen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin SGK borcu ne duruma gelmiş biliyor musunuz? 5 yılda 885 kat artmış. Şimdi diyorlar ya AK Parti’den borçlu belediyeler devraldık diye. Sizlere sormak isterim; peki, bu 885 kat artan borcu, AK Parti’den mi devraldılar? İzmir CHP’ye AK Parti’den mi geçti? Üstelik son birkaç ayda borcu 5,3 milyardan, 7,8 milyara yükselerek SGK’ya en borçlu belediye durumuna geldi. CHP belediyeciliği nasıldır? diye merak ediyorsanız buyurun İzmir’e bakın. İzmir’in CHP’li ilçeleri de büyükşehirin yolundan gidiyor. Borçları hızla artıyor.

SON UYARIMI YAPIYORUM

Buradan onlara da son uyarımı yapmış olayım. Bu borç sarmalından belediyelerin çıkması lazım. İstanbul, Ankara, İzmir gibi; CHP’li belediyelerin çoğu bu durumda. Ve iki ayda 96 milyardan 120 milyara çıkan borç, buna müdahale edilmezse 200 milyara da, 300 milyara da çıkacak. Kimse kusura bakmasın, SGK olarak biz borçlarımızı en kısa sürede yasal yollarla tahsil etme yoluna gideceğiz. Çocuklarımızın, emeklilerimizin geleceğini riske atamayız. SGK olarak aktüeryal dengeyi ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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