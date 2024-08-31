Resmen açıklandı! Başvuru tarihi belli oldu, SGK 70 sözleşmeli personel alacak
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacağını duyurdu. Personel alımına ilişkin tarih belli oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK'ye bünyesinde istihdam edilmek üzere 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.
BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Adaylar, başvurularını 2-16 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek.
BAŞVURU NEREDEN YAPILIYOR?
Alımla ilgili detaylı bilgiye, SGK'nin internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşılabiliyor.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı