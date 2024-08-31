Resmen açıklandı! Başvuru tarihi belli oldu, SGK 70 sözleşmeli personel alacak

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı 31 Ağustos 2024 17:46 - Güncelleme: 31 Ağustos 2024 17:51 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacağını duyurdu. Personel alımına ilişkin tarih belli oldu.