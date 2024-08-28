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Resmen açıklandı: Alım yapılacak! 75 KPSS puanı olan başvuruyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Resmen açıklandı: Alım yapılacak! 75 KPSS puanı olan başvuruyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezine (PAEM) 75 KPSS P3 puan türünden 75 ve üzeri puan alan 360'ı erkek, 90'ı kadın olmak üzere 450 öğrenci alınacağını duyurdu.

PAEM, 75 KPSS P3 puan türünden 75 ve üzeri puan alan 360'ı erkek, 90'ı kadın olmak üzere 450 öğrenci alınacağını açıkladı.

Resmen açıklandı: Alım yapılacak! 75 KPSS puanı olan başvuruyor - 1. Resim

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezine (PAEM) 360'ı erkek, 90'ı kadın olmak üzere 450 öğrenci alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne 360 erkek, 90 kadın aday olmak üzere toplam 450 öğrenci alımı yapılacak.

Resmen açıklandı: Alım yapılacak! 75 KPSS puanı olan başvuruyor - 2. Resim

Söz konusu öğrenci alımına, örgün eğitim veren üniversitelerin en az 4 yıl süreli fakülte mezunlarından KPSS P3 puan türünden 75 ve üzeri puan almış adaylar başvurabilecek.

Alıma ilişkin giriş koşulları, başvuru ve sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi olan "www.pa.edu.tr" adresinden ilan edilecek.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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