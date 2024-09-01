Özgür Özel eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun tüzükle ilgili önerilerini alacağını belirten Özel, "Onları da yarın erken saatlerde tüzük komisyonuna teslim edeceğim" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerine atıfta bulunan Özel, "Geçen sene bugünlerde durumumuz pek iyi değildi. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde çok istediğimiz iki seçimi de kaybetmiş, parlamento çoğunluğunu kazanamamıştık. Gençlerin gözündeki feri adeta sönmüştü." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE BULUŞACAK

CHP'nin geleceği hakkında da konuşan Özel, eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini açıkladı.

Fikir alışverişinde bulunacağını ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu akşam sayın Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip onun tüzükle ilgili önerilerini alacağım. Onları da yarın erken saatlerde tüzük komisyonuna teslim edeceğim." dedi.

Özgür Özel, "Yokluk ve yoksulluk dışında, milletin gündeminde olmayan hiçbir şeyi gündeme almayacağız. İttifakları reddedenlerden değiliz ama hiçbir ittifaka da muhtaç değiliz. Çünkü çok güçlü bir ittifakımız var, onun da adı Türkiye ittifakı." şeklinde konuştu.