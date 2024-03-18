Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Gündem > CHP'de para sayma soruşturmasında İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü de ifade verdi

CHP'de para sayma soruşturmasında İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü de ifade verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
CHP&#039;de para sayma soruşturmasında İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü de ifade verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin bugün söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka da 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

Devam edem soruşturma çerçevesinde İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüntülerin 2019 yılında, İstanbul il binasını satın aldıkları döneme ait olduğunu söylemişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanlığından, 'Bakan Şimşek lüks restoranda yemek yedi' iddialarına yalanlama - GündemCumhurbaşkanlığından, 'Bakan Şimşek lüks restoranda yemek yedi' iddialarına yalanlamaKocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - GündemKocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandıİmamoğlu "tarihi rekor" deyip duyurdu! Yeni metro hattı törenle hizmete girdi - Gündemİmamoğlu "tarihi rekor" deyip duyurdu! Yeni metro hattı törenle hizmete girdiBelgrad Ormanı'nda vahşet: Çöpe yazılan not cesede götürdü - GündemÇöpe yazılan not cesede götürdüDoğanay Güzelgün'ün ölümünde karar açıklandı! Temel Ünlü'ye 20 yıl hapis cezası - GündemTemel Ünlü'nün cezası belli oldu!Kral Charles öldü iddiası... İngiliz Kraliyet Ailesi'nden açıklama bekleniyor - GündemÇarpıcı iddia dünyada yankılandı!Çanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlandı: Donanmadan nefes kesen gösteri - GündemÇanakkale Zaferi yurdun dört bir yanında kutlandıİntihar demişlerdi, cinayet çıktı! 17 yaşındaki gencin katilleri yanı başında çıktı - Gündem17 yaşındaki gencin katilleri yanı başında çıktıOkeye üç kişi aranıyor! Dört kişilik oyunu tek başına oynayan vatandaşın o anları kamerada - GündemOkey masasına arkadaş bulamadı, tek başına oynadıSuların yuttuğu Uysallar Mahallesi 9 ay sonra gün yüzüne çıktı - GündemArtvin'de bir görünüp bir kaybolan mahalle...
Sonraki Haber Yükleniyor...