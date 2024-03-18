CHP'de para sayma soruşturmasında İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü de ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

CHP, İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin bugün söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka da 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

Devam edem soruşturma çerçevesinde İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz da savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sosyal medya hesaplarında, "Fatih Keleş'in CHP İstanbul İl Başkanlığında para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" notuyla paylaşılan görüntülere ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve eski CHP İstanbul İl Başkanlığı basın danışmanı Can Poyraz'ın şüpheli olarak savcılıkça ifadesi alınmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüntülerin 2019 yılında, İstanbul il binasını satın aldıkları döneme ait olduğunu söylemişti.