CHP'de para sayma soruşturmasında yeni gelişme: Binayı satan kişi ifade verdi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedilen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İddiaların odağındaki binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği iddia edilen 'para sayma' görüntüler Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde, Keleş ile birlikte eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas ve CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz geçtiğimiz günlerde 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade vermişti.

BİNAYI SATAN KİŞİ İFADE VERDİ

Konuya ilişkin soruşturma sürerken, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka da 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Mart'ta CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu söz konusu görüntülere ilişkin, "Seçime 20 gün kala İstanbul CHP İl Başkanlığı'nın satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin, ki orada benim çok değer verdiğim siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... Kumpasla seçim kazanacaklarını sanıyorlar" demişti.