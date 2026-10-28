CHP'den emekli maaşına zam talebi! İşte 1 Ocak 2027 için önerilen rakam

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, en düşük emekli maaşının 1 Ocak 2027 itibarıyla yüzde 70 artırılarak 40 bin liranın üzerine çıkarılmasını önerdiklerini açıkladı. Sarı, bu tutarın üzerinde maaş alan emeklilere de aynı oranda zam yapılması çağrısında bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin emekli maaşlarına ilişkin önerisini kamuoyuyla paylaştı.

"40 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKARILMALI"

En düşük emekli maaşının 23 bin 552 lira olduğunu hatırlatan Sarı, bu tutara yüzde 70 zam yapılmasını önerdiklerini belirtti. Sarı, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“23 bin 552 lira olan en düşük emekli maaşının, 1 Ocak'tan itibaren yüzde 70 oranında artırılarak 40 bin liranın üzerine çıkarılması ve ülkede kimsenin maaşının açlık sınırı altında kalmamasını öneriyoruz. 23 bin liranın üzerinde maaş alan emeklilerin de buna paralel biçimde bütün ücretlerine yüzde 70 zam yapılmasını öneriyoruz.”

Müslim Sarı

CHP'NİN KONGRE TAKVİMİ ERTELENDİ

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Sarı, CHP'nin kongre takvimine ilişkin değişiklik hakkında da bilgi verdi. Kurultay takviminin başlangıcının 15 gün ertelendiğini, son tarihin ise 14 Şubat 2027 olarak belirlendiğini aktaran Sarı, bu kararın hukuki tartışmaların önüne geçmek amacıyla alındığını söyledi.

Sarı, mahkemenin söz konusu 15 günlük süre içinde karar vermesini beklediklerini belirterek il ve ilçe kongrelerine ilişkin ilan edilen takvimde değişiklik yapılmadığını ifade etti.

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ADAYLIK TARTIŞMASI İÇİN DAHA ERKEN

Olası cumhurbaşkanı adayına ilişkin soruya da cevap veren Sarı, "CHP olarak cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili bir değerlendirmemiz yok. CHP'nin yetkili kurullarında aday profili, adayın kimler olacağına ilişkin bir tartışma yapılıyor değil. CHP'nin yetkili organlarına ve kurullarına intikal etmiş herhangi bir tartışma yok. Bu tartışmayı erken buluyoruz. Önümüzde daha süreç var, bu süreçte zamanı geldiğinde çeşitli değerlendirmeler yapacağız" yanıtını verdi.

Mutlak butlan kararına ilişkin olası bir onay ve Özgür Özel'in fotoğrafının parti genel merkezinden kaldırılacağı iddiası hakkında konuşan Sarı, mahkeme kararının kesinleşmesi halinde ilgili dönemdeki yönetimin yok hükmünde sayılacağını savundu. Sarı, bu durumda söz konusu dönemde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin de geçersiz kabul edileceğini ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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