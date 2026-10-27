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Politika

CHP Genel Koordinatörü: Özgür Özel özür dilerse dönebilir

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CHP Genel Koordinatörü: Özgür Özel özür dilerse dönebilir
Başlık ResmiCHP Genel Koordinatörü: Özgür Özel özür dilerse dönebilir

CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür dilemesi halinde partiye dönebileceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun kurultayda yeniden aday olabileceğini ve ayrılan isimlerin yakın zamanda sürprizlerle geri döneceğini savunan Tekin, Terörsüz Türkiye sürecine de tam destek verdiğini vurguladı.

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Berat Temiz
BERAT TEMİZ

CHP Genel Koordinatörü Gürsel Tekin, Türkiye Basın Federasyonunun düzenlediği “Anadolu Sohbetleri” programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÖZÜR DİLERSE GELEBİLİR"

Özgür Özel’in CHP’ye dönüş ihtimalini değerlendiren Tekin, “Sayın Kılıçdaroğlu’na kullanmış olduğu laflardan dolayı özür dilerse elbette, neden gelmesin?” dedi. Partiden ayrılan milletvekillerinin de dönebileceğini belirten Tekin, asıl beklentilerinin CHP’nin emekçi tabanının ve seçmeninin yeniden partiye yönelmesi olduğunu söyledi.

CHP Genel Koordinatörü: Özgür Özel özür dilerse dönebilir
Başlık ResmiCHP Genel Koordinatörü: Özgür Özel özür dilerse dönebilir

Dış politikada millî menfaatlerin öncelikli olduğunu vurgulayan Tekin, Terörsüz Türkiye sürecini desteklediğini belirterek, “Sonuna kadar destekliyorum, daha hızlı yürümesi lazım.” ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olabileceğini söyleyen Tekin, deneyimiyle parti içindeki sorunları çözebileceğini savundu. Kılıçdaroğlu’nun partiyi “güvenilir limana” emanet edene kadar görevinin başında olması gerektiğini dile getirdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇOK SÜRPRİZ ŞEYLER OLACAK"

CHP’deki ayrılıklara değinen Tekin, “Aile paramparça oldu. Ancak önümüzdeki günlerde çok sürpriz şeyler olacak. Öfkeyle baba ocağını terk edenler geri dönecektir.” dedi. İBB Meclisi’ndeki muhtemel seçimlere ilişkin de kazandıkları belediyelerin devamlılığı için desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

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