CHP'den Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
CHP lideri Özgür Özel, hem ses tellerinden hem de gözünden operasyon geçirdi. CHP, Özel'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu edildiğini aktardı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 3 günde 2 ayrı operasyon geçirdiği öğrenildi. CHP'den yapılan açıklamada Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği ifade edildi.
CHP'den yapılan açıklama şöyle:
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, daha önceden planlandığı üzere 5 Nisan günü ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan günleri ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştur. Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."