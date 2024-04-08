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CHP'den Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;den Özgür Özel&#039;in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP lideri Özgür Özel, hem ses tellerinden hem de gözünden operasyon geçirdi. CHP, Özel'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu edildiğini aktardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 3 günde 2 ayrı operasyon geçirdiği öğrenildi. CHP'den yapılan açıklamada Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği ifade edildi.

CHP'den yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, daha önceden planlandığı üzere 5 Nisan günü ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan günleri ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştur. Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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