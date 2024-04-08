CHP'den Özgür Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Nisan 2024 13:35 - Güncelleme: 8 Nisan 2024 13:39 - Güncelleme:

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CHP lideri Özgür Özel, hem ses tellerinden hem de gözünden operasyon geçirdi. CHP, Özel'in sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu edildiğini aktardı.