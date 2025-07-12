CHP'li Başkana Türk Dünyası isyanı: Rahatsızlık duyduğunuz için mi ayrıldınız?

Denizli Merkezefendi Belediyesi Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden ayrılıp 2 ay sonra Ege Belediyeler Birliğine üye oldu. Karara meslisten tepki geldi. Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Aki, "Türk isminden rahatsızlık duyduğunuz için mi birlikten ayrıldınız. Madem birliklerin faydası yoktu, neden Ege Belediyeler Birliğine üye oluyoruz" sözleriyle eleştirdi.

Denizli Merkezefendi Belediye meclisinin geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan oturumunda Başkan Şeniz Doğan'ın "Faydasını görmüyoruz. Boşuna aidat ödüyoruz" dediği Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin red oyuna karşılık oy çokluğuyla alınan kararla ayrılan CHP'li Merkezefendi Belediyesi, 2 ay geçmeden Temmuz ayı oturumunda tartışmalara neden olan ve yine oy çokluğuyla alınan bir kararla Ege Belediyeler Birliğine üye oldu.

Alınan kararla ilgili olarak en sert tepkiyi dile getiren isim olan AK Parti Grup Başkan Vekili Yavuz Aki, "Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden fayda sağlanamadığı gerekçesiyle ayrıldık. Ege Belediyeler Birliğinde de aynı tablo karşımıza çıkabilir. Bir birliğe üye olacaksak, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden niçin ayrıldık. Türk isminden rahatsızlık duyduğunuz için mi birlikten ayrıldınız. Madem birliklerin faydası yoktu, neden Ege Belediyeler Birliğine üye oluyoruz" diye konuştu.

"BU KONULARLA İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPTINIZ MI?"

Ege Belediyeler Birliğine Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam, Bekilli, Baklan, Babadağ, Buldan, Bozkurt ve Serinhisar ilçelerinin üye olduğuna dikkat çeken AK Partili Aki, eleştirini şöyle sıraladı:

"39 yıldır faaliyet gösteren Ege Belediyeler Birliğinin bırakın Ege'yi, ilimiz sınırları içinde üyesi olduğu ilçe belediyelerine katkısı nedir veya bu ilçelerde ne faaliyeti yapmıştır? Bu ilçelere bir öneri sunulmuş mudur, bu konularla ilgili araştırma yaptınız mı?

Ege Belediyeler Birliğini oluşturan üye belediyeler de ne gibi faaliyetler yani üye olan il ya da ilçe belediyesine ne gibi faydalar ilçe ekonomisine kültürüne ne gibi faydalar sağlamıştır? Bu konularda bir inceleme araştırma yaptınız mı?

Bölgeye ülkeye katkısı nedir? Kaldı ki Belediye Meclisi olarak ‘Hiç bir işe yaramıyor, son 1 yıl içinde toplantı bile yapılmamış, boşuna aidat yatırmayalım' gibi sebeplerle, Mayıs 2025 meclis toplantısında Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden çıkma kararı aldınız; üye olunması halinde bu birlikten de bir fayda sağlanamayacağı ve belediyemiz kaynaklarının israfı edilmemesi adına Ege Belediyeler Birliği'ne üyeliğini kabul etmiyoruz"