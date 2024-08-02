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CHP’li Erdal Beşikçioğlu’ndan ‘akraba torpili!’ Amcaoğluna kıyak geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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CHP’li Erdal Beşikçioğlu’ndan ‘akraba torpili!’ Amcaoğluna kıyak geçti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in torpil uyarısına Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kulak asmadı. Beşikçioğlu, amcasının oğlu Gökhan Beşikçioğlu'nu 'Tesisler koordinatörü' görevine getirdi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'li belediyelerde peş peşe yapılan akraba-eş-dost atamaları gündemdeki yerini korurken, CHP yönetimindeki belediyelerde akraba atamaları devam ediyor. Akraba atamasıyla ilgili son adım oyunculuktan siyasete atılan Erdal Beşikçioğlu'ndan geldi.

CHP’li Erdal Beşikçioğlu’ndan ‘akraba torpili!’ Amcaoğluna kıyak geçti - 1. Resim

AMCASININ OĞLUNU GÖREVE GETİRDİ

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yeni bir 'Tesisler koordinatörü' görevi oluşturduğu ve amcasının oğlu olan Gökhan Beşikçioğlu'nu göreve getirdiği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Özel'in, "Eş, dost, akrabalar için iş talebinde bulunmayın" uyarısına rağmen, belediye başkanları eş-dost kayırmalarıyla kadroları doldurmaya devam ediyor.

Aslen Ordu’lu olduğu bilinen Erdal Beşikçioğlu, Ordu’da yerel bir televizyon kanalı sahibi olan akrabası Gökhan Beşikçioğlu’nu Ankara Etimesgut Belediyesi’nde göreve getirdiği ortaya çıktı. Liyakatli ve vatansever karakterleri canlandırmasıyla ünlü olan eski oyuncu Erdal Beşikçioğlu’nun bu liyakatten uzak ataması tepki çekti.

CHP’li Erdal Beşikçioğlu’ndan ‘akraba torpili!’ Amcaoğluna kıyak geçti - 2. Resim

RESMİ BELGE ORTAYA ÇIKINCA ANLAŞILDI

Etimesgut Belediyesi’nden dağıtım yerlerine gönderilen resmi belgenin ortaya çıkmasının ardından skandal patlak verdi. Yazıda, şunlar kaydedildi:

“Tesislerimizde farklı müdürlüklerimiz tarafından verilen hizmetler sırasında yetki karmaşası ve eşgüdüm eksikliği nedeniyle hizmette aksamalar meydana geldiği gözlenmiştir söz konusu aksaklıkların giderilmesi amacıyla tesislerin temizlik bakım onarım güvenlik ve idari işleri ile her türlü aksaklıkların giderilmesinden sorumlu bir koordinatörün her tesiste bir tesis sorumlusunun görevlendirilmesine karar verilmiştir.”

CHP’li Erdal Beşikçioğlu’ndan ‘akraba torpili!’ Amcaoğluna kıyak geçti - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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