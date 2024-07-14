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Etimesgut’ta bir rezalet daha! Behzat Ç şimdi de Türk bayraklarını kaldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Etimesgut’ta bir rezalet daha! Behzat Ç şimdi de Türk bayraklarını kaldırdı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz anma etkinliklerini “tasarruf” gerekçesiyle iptal eden Ankara Etimesgut’un CHP’li Belediye Başkanı tiyatrocu Erdal Beşikçioğlu, şimdi de yıllardır ilçe meydanını süsleyen 16 Türk Devletinin bayraklarını kaldırdı.

Meydan düzenleme çalışmaları gerekçe gösterilerek bayrakların kaldırılması ilçe halkının büyük tepkisini çekti.

BAYRAKLAR YENİDEN DİKİLECEK Mİ?

İlçe sakinlerinden Nuh Semiz, “Meydanın yıkılmasına tepkiliyiz. 16 Türk Devletinin bayrakları vardı. Vatandaş banklarda rahatça oturabiliyordu. Meydanda serinleyebiliyordunuz. Havuz vardı. Yıkılan 16 Türk Devletinin bayrakları acaba yeniden dikilecek mi? Bu bayraklar bize gurur veriyordu” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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