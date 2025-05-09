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CHP'li Etimesgut Belediyesi 15 Temmuz Anıtı’nı kaldırıyor: Şehitlere ayıp!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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CHP&#039;li Etimesgut Belediyesi 15 Temmuz Anıtı’nı kaldırıyor: Şehitlere ayıp!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Behzat Ç. lakaplı, Etimesgut’un CHP’li Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, merkezde 20 şehidin ismi bulunan anıtı taşıyıp 15 Temmuz’u unutturmak istiyor. Vatandaşlar “Gerekirse nöbet tutar buna izin vermeyiz” diyor.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - CHP’li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nın taşınması kararına ilçedeki tepkiler artıyor. Belediye kararından vazgeçene kadar anıt önünde nöbet tutacaklarını söyleyen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Lokman Aylar, CHP’li belediyenin amacının 15 Temmuz’u unutturmak olduğunu belirtti. Aylar “Anıtı kaldırmak için türlü bahaneler uyduruyorlar. Kimsenin göremeyeceği bir yere taşımak istiyorlar. 15 Temmuz’u milletin düşüncesinden çıkarmak, gözünün önünden kaldırmak istiyorlar. Anıtın önünde her gün nöbet tutup şehitlerimizin emanetine ve hatırasına sahip çıkacağız” dedi.

Anıtın taşınmasına tek şartla izin vereceklerini kaydeden Aylar, şöyle konuştu: Anıtın üstünde ismi yazılı 20 şehidimizin, ailelerinden tek tek rıza alsınlar. Onlar rıza gösterirse anıtı taşısınlar. Biz bunu belediyeye ilettik. Aileler rıza göstermiyorsa onları incitmelerine izin veremeyiz. Bu zihniyet 15 Temmuz’da ülkeyi bölmek isteyen zihniyetin devamıdır. Bunlar 15 Temmuz’a ‘tiyatro’ diyen insanlar. Bu zihniyete geçit vermeyeceğiz. Bu zihniyetin hiçbir zaman başarılı olmaması için hep beraber mücadele edeceğiz. Şehitlerimizin bize mirası olan hatıralarına zeval gelmemesi için üzerimize düşen görevi yapacağız. Şehitlerimizin hatırasının her zaman yanındayız, sonuna kadar da yanında olacağız. Demokratik olarak sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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