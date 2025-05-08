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CHP'li Ali Mahir Başarır'dan skandal paylaşım! İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kapısından Fetih Suresi'ni sildi

Kaynak: HABER MERKEZİ
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CHP&#039;li Ali Mahir Başarır&#039;dan skandal paylaşım! İstanbul Üniversitesi&#039;nin tarihi kapısından Fetih Suresi&#039;ni sildi
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır İstanbul Üniversitesi'yle ilgili skandal bir paylaşıma imza attı. Başarır üniversitenin giriş kapısında yer alan Osmanlı tuğrası ve Fetih Suresi yerine Romen rakamlarının olduğu bir tasarım paylaştı. Sosyal medyadan Başarır'a tepki yağdı.

Dün CHP tarafından düzenlenen Beyazıt Meydanı'ndaki miting sonrasında skandal bir paylaşıma imza atıldı.

Miting esnasında polislerle tartışmasıyla gündem olan CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Başarır'ın X hesabı üzerinden paylaşımı, tepkilere yol açtı.

FETİH SURESİ VE OSMANLI TUĞRASI SİLİNDİ

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın mitingin ardından yaptığı paylaşımda İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nün tarihi kapısı nasibini aldı.

Tarihi kapıda yer alan Fetih Suresi'nin ve Sultan Abdülaziz'e ait Osmanlı tuğrasının silindiği görüldü.

CHP'li skandal paylaşım! İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kapısından Fetih Suresi'ni sildi - 1. Resim

Paylaşıma gelen yorumlarda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından tuğranın üstünün kapatıldığı yıllara dikkat çekildi.

CHP'li skandal paylaşım! İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kapısından Fetih Suresi'ni sildi - 2. Resim

İNGİLİZLER BİLE DOKUNMADI

İstanbul Üniversitesi tarafından kullanılan şu anki yapı Sultan Abdülaziz dönemine dayanıyor. O dönemde taştan büyük bir bina ve bir kapı inşa edildi.

Bina 1922'ye kadar Harbiye Nezareti tarafından kullanıldı. Cumhuriyetin ilanı ile hükûmet kurumları Ankara'ya taşındı. Bu yapı da İstanbul Üniversitesi'ne devredildi.

İşgal yıllarında İngilizler tarafından kullanılan Harbiye Nezareti binası, Lozan Antlaşması'ndan sonra boşaltılınca Darülfünun'a tahsis edilmişti.

1927 yılına kadar İngilizlerin bile dokunmadığı kapıya tek parti hükümetinin eli uzanacaktı. 

İSMAİL HAKKI BEY KURTARDI

Dönemin CHP hükümeti tarafından "Türkiye Cumhuriyeti dahilinde bulunan bütün mebani-i resmiyye ve milliyye üzerindeki tuğra ve methiyelerin kaldırılması hakkında kanun"la pek çok yapı gibi Darülfünundaki hat yazıları da kapatıldı.

1927 kitabe katliamı! Bunun özrü dilenmedi daha
Kanunla kazınan tuğralara bir örnek. Kasımpaşa'da Camialtı Tersanesi'ndeki tarihi tuğra sonradan bu kadar kurtarılabildi.

Kanunla sökülmesi emredilmişti ancak, Darülfünun emini İsmail Hakkı Bey, kendisi bir hat sanatçısı olduğu için Hattat Mehmed Şefik Bey'in elinden çıkan kitabeyi korumak istedi. Bu yüzden mermerlerle kapattırdı.

1933 yılında da üzerine kitabe üzerine "T.C" yazılmıştı. 87 yıl mermerle kapalı kalan tuğra, yapılan restorasyonun ardından 2014 yılında tekrar gün yüzüne çıkarıldı.

CHP'li skandal paylaşım! İstanbul Üniversitesi'nin tarihi kapısından Fetih Suresi'ni sildi - 3. Resim

Kaynak: HABER MERKEZİ

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