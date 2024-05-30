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CHP’li vekil seçildiği ilden bihaber!

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CHP’li vekil seçildiği ilden bihaber!
Chp, Haber

Gündem Haberleri

TBMM Genel Kurulunda Kars’ın Digor ilçesi Şatıroğlu ilkokulunda çürük bir okulda iki sınıfta 80 öğrencinin eğitim gördüğünü, ortaokul öğrencilerinin başka köyde bulunan okula yürüyerek gittiğini, okulda tezek yakıldığını iddia eden CHP Kars Milletvekili Alp’in iddiaları asılsız çıktı. 

Oysa 76 öğrencinin 4 sınıfta eğitim aldığı öğrenilen Şatıroğlu İlkokulunda tezek değil, devlet tarafından karşılanan odun/kömür yakılıyor.  Ayrıca ortaokul öğrencileri de yürüyerek değil ilçe merkezindeki Türk Telekom Yatılı Bölge Ortaokuluna yerleştirilmiş durumda.

CHP’li vekil seçildiği ilden bihaber! - 1. Resim

Ancak velilerin talepleri doğrultusunda bazı öğrenciler kendi istekleriyle başka bir ortaokula devam ediyor. Ayrıca öğrenci artışından dolayı önümüzdeki yıl ek derslik yapılması için çalışmalar başlatılmış. 

Meclis koltuğunda ileri sürdüğü iddiaların asılsız çıkması üzerine, Kars’ta milletin oylarıyla seçilen ancak Şatıroğlu köyüne hiç gitmediği anlaşılan CHP’li Alp için “Kars’ta milletin oylarıyla seçilmiş ancak memleketinden bihaber vekil...” yorumlarına neden oldu.

Düzenleyen:  - Gündem
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