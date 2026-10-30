‘Çirkinler’ suç örgütü tarafından tehdit edilen iş adamı Nevzat Aydın’ın ifadesi ortaya çıktı. Aydın "WhatsApp üzerinden aradı. 'Çirkinler' grubundan K.A. olduğunu belirterek, bana 1 milyon Euro ceza kestiğini, parayı ödemezsem, çocuğumu öldüreceğini söyledi ve telefonu kapattı'' ifadelerini kullandı.

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‘Çirkinler’ suç örgütü tarafından tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Yemek Sepeti'nin kurucusu iş adamı Nevzat Aydın’ın emniyet ifadesi ortaya çıktı.

“BANA 1 MİLYON EURO CEZA KESMİŞ”

Aydın, çok farklı alanlarda şirketlerinin olduğunu belirterek, ''28 Ekim 2026 tarihinde telefonuma kayıtlı olmayan bir numara beni WhatsApp üzerinden aradı. Erkek bir şahıs bana, 'Nevzat sen misin?' dedi. Ben de 'evet' dedim. Şahıs bana, 'Çirkinler' grubundan K.A. olduğunu belirterek, bana 1 milyon Euro ceza kestiğini, parayı ödemezsem, çocuğumu öldüreceğini söyledi ve telefonu kapattı'' ifadelerini kullandı.

Nevzat Aydın

“ASILSIZ HABER YAPTI”

Tehdit edildiği tarihten 1 hafta önce oğlu ile birlikte maç için Trabzon'a gittiğini belirten Aydın, şunları söyledi:

Trabzonspor-Beşiktaş maçını izlemek için oğlumla birlikte Trabzon'a gittim. Oğlum, maç seromonisine katıldı. Bunun üzerine bir gazetenin köşe yazarı olan B.C., konu hakkında çocuğumun yüzünü teşhir ederek, 'Nevzat Aydın Trabzonspor'a 100 milyon lira verdi, oğlu futbolcu Salah ile seromonide yer aldı' şeklinde asılsız haber yaptı. Ertesi gün diğer gazete ve internet siteleri de bu haberi alarak haberleştirdi. B.C.'nin belirtmiş olduğu konu tamamen asılsızdır.

Çirkinler çetesinin ölümle tehdit ettiği Nevzat Aydın’ın ifadesi ortaya çıktı: Bana 1 milyon Euro ceza kesmiş

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İş adamı Nevzat Aydın’ın şikayeti sonrasında İstanbul’da düzenlenen operasyonla “Çirkinler” adlı suç ağıyla bağlantılı oldukları belirtilen 4 şüpheli, gözaltına alınmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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