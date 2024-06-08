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Cizre'de 5 köye düşen yıldırım 360 dönüm araziyi küle çevirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cizre&#039;de 5 köye düşen yıldırım 360 dönüm araziyi küle çevirdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı 5 köye yıldırım düştü. Koca Pınar, Yalıntepe, Şabani, Koç Tepe ve Katran köylerine düşen yıldırım sonrası toplamda 360 dönüm buğday ekili arazi küle döndü. 

Şırnak'ın Cizre ilçesi bugün felaketi yaşadı. İlçeye bağlı Koca Pınar, Yalıntepe, Şabani, Koç Tepe ve Katran köyüne yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında Yalın Tepe köyünde 60 dönüm, Kocapınar köyünde 130 dönüm ve Şabani köyünde de 170 dönüm buğday küle döndü.

Cizre'de 5 köye düşen yıldırım 360 dönüm araziyi küle çevirdi - 1. Resim

YÜZLERCE DÖNÜM ARAZİ KÜLE DÖNDÜ

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine Cizre ve İdil’den itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınırken 360 dönüm arazide ekili olan buğday küle döndü.

Cizre'de 5 köye düşen yıldırım 360 dönüm araziyi küle çevirdi - 2. Resim

4 KÖYDE ANIZ YANGINI ÇIKTI

Yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasara neden oldu.

Öte yandan Düzova, Korucu, Katran ve Siyahtepe köylerinde de anız yangını çıktı. Yangın itfaiye ekibi ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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