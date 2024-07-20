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Çocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Çocuğa cinsel istismar! Mahkeme kararını verdi
Adıyaman, Haber

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Türkiye, Adıyaman'da yaşanan cinsel istismar olayıyla sarsıldı. E.Y. isimli firari şahıs, çocuğa yönelik istismar suçundan yakalandı. 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman’da çocuğa cinsel istismar suçundan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs, firari olarak aranıyordu.

ŞAHIS YAKALANDI

Günlerdir firari olan şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yakalandı.

MAHKEMEDEN KARAR!

Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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