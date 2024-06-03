Çocuğa istismar şüphelisi ekip otosunda hayatını kaybetti, polis memurları 21 yıl ceza aldı

Zonguldak'ta 2 ve 8 yaşındaki çocuklar Furkan Sevinç, Metin Sucu ve A.G. tarafından istismara uğramıştı. Mahkemeye sevk edildikleri sırada kaçmaya çalışan ve yakalanan zanlılardan Metin Sucu ölmüştü. Olayla ilgili tutuklanan bekçi ve polislere 21 yıl hapis cezası verildi. Darp iddiasıyla cezaya çarptırılan polis Mehmet Yılmaz'ın eşi yaşananları anlatıp "Onları yaşatmak için her şeyi yaptılar. Linçten kurtardılar. Bir saat boyunca ellerinde sedyeyle 20 dakika doktor aradılar" dedi.

Korkunç olay geçtiğimiz yıl Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelmişti. 25 yaşındaki Furkan Sevinç'in cinsel istismarda bulunduğu Nisanur Ö. (2) isimli bebeğin hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturmada, ablası R.Ö.'nün (8) de başkalarının cinsel istismarına maruz kaldığı tespit edildi. Yapılan araştırmada kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şüphelilerin Metin Sucu ve A.G. (50) olduğu belirlendi.

2 şüpheli, geçen yıl 22 Mayıs'ta İstanbul'da yakalandı. Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 2 polis ve 1 bekçi tarafından İstanbul'dan alınan 2 şüpheli, ekip otosuyla Çaycuma'ya götürüldüğü sırada iddiaya göre, kelepçelerinin gevşetilmesini istedi. Polisler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli'nin Derince ilçesi geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinin önüne ekip otosunu park edip, kelepçeleri gevşetmeye çalıştığı sırada şüpheliler, kaçmaya başladı.

İstismar suçlusu Furkan Sevinç

METİN SUCU 2 SAAT SONRA ÖLDÜ

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheliler, tekrar ekip otosuna bindirildi. Metin Sucu ve A.G., daha sonra araçta fenalaştı. Hastaneye götürülen şüphelilerden Metin Sucu, 2 saat sonra öldü, A.G. ise bir süre müşahede altından tutulduktan sonra taburcu edildi.

POLİS MEMURLARI VE BEKÇİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili, şüphelileri darp ettiği iddia edilen polis memurları Mehmet Yılmaz ve Muhammet Emin Cergibozan ile bekçi Uğur Oruç, tutuklandı.

Metin Sucu

21 YIL HAPİS

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen 22 Mayıs'ta görülen mahkemede, polis memurları Mehmet Yılmaz ve Muhammet Emin Cergibozan ile bekçi Uğur Oruç, Metin Sucu'ya yönelik ‘Vücutta kemik kırılmasına yol açacak şekilde yaralama sonucu öldürme' suçundan 18'er yıl, A.G.'ye yönelik ise ‘Kasten yaralama' suçundan 3'er yıl olmak üzere toplam 21 yıl hapis cezasına çarptırdı.

21 yıl hapis cezasına çarptırılan polis memurlarından Mehmet Yılmaz'ın eşi Şermin Yılmaz, kocasının ve yanında bulunan meslektaşlarının suçsuz olduğunu söyleyerek, mahkeme kararının ağır olduğunu söyledi. Olay günü yaşananlarla ilgili de konuşan Yılmaz, ‘19 Mayıs 2023günü eşim ve arkadaşları bir operasyonda görev yapıyorlar. Çocuk istismar dosyası açılıyor. Anneleri de çocuklarını pazarladıkları iddiasıyla tutuklanıyor. 2 kişi İstanbul'da gözaltına alınıyor. Eşim ve arkadaşları 2 zanlıyı almaya gidiyor'' dedi.

ZANLILAR TARTIŞTI İDDİASI

Şermin Yılmaz, aynı polis otosunda bulunan 2 şüphelinin birbirleri ile tartıştığını da vurgulayarak, ‘'Dönüş yolunda ise 2 şüphelinin aynı araçta bulunmasından kaynaklı olduğu düşünülen zanlılar arasında tartışma çıkıyor. Sonra kaçmaya çalışıyorlar, tekrar yakalanarak polis aracına alınıyor. Sonra da şüphelilerden biri fenalaşıyor'' şeklinde konuştu.

İSTİSMAR SUÇLUSU KENDİNE GELSİN DİYE HER ŞEYİ YAPMIŞ

Kocası Mehmet Yılmaz'ın, fenalaşan şahsı kendine getirmek için benzin istasyonundan su ve çikolata alıp, zanlı Metin Sucu'ya verdiğini ve bu anlara ait görüntülerin de tesisin güvenlik kameralarına yansıdığını kaydetti. Şermin Yılmaz, ‘'Bu şahıs için eşim benzinliğe gidiyor, su ve çikolata alıyor. Kendine gelsin diye elinden geleni yapıyor'' ifadelerine yer verdi.

20 DAKİKA DOKTOR ARADI

Kocasının 20 dakika boyunca hastanede doktor aradığını kaydeden Yılmaz, ''Hemen en yakın hastaneye intikal ettiriyorlar. Hastanede sedye elinde 20 dakika boyunca doktor arıyor. Koşturuyor. En sonunda ise ‘Yardımcı olun' bize diye bağırarak yardım istiyor. Ve maalesef 2 saat sonra şüpheli vefat ediyor. Yanındaki arkadaşı ise 15 dakika müşahede altında tutuluyor. Hiçbir şeyi bulunmadığı anlaşılarak, tutuklanıp, cezaevine sevk ediliyor'' ifadelerini kullandı.

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BİR SAAT İÇERİSİNDE HAYATLARI KARARDI

Kocasının 19 yıllık başarılarla dolu bir meslek hayatı bulunduğunu, başta ailesi olmak üzere meslektaşları tarafından da çok sevildiğini anlatan Yılmaz, ''Bir saat içerisinde bütün hayatımız değişti. Çok güzel giden rutin bir hayatımız vardı. Eşim çevresi ve meslek hayatında sevilen bir kişiydi. Çok zor durumda kaldık. Perişan olduk. Beklemediğimiz bir durumdu. Suçlamalar kabul edilebilir suçlamalar değildir. Başımıza gelen bu olayı daha 1 hafta önce duyulmaya başlandı. Arkadaşları sürekli bizi arıyor, teselli ediyor. Böyle bir şey yaptıklarına asla inanmadıklarını söylüyorlar. Eşimin ekip arkadaşları bile kocamın herkese mütevazi, candan yaklaştığını söylüyor'' dedi.

LİNÇTEN KURTARMIŞLAR

Görevi boyunca kocasının tüm suçluların hak ve hukukunu koruduğunu da ifade eden Yılmaz, çocuk istismar soruşturmasında gözaltına alınan ilk şüphelilerin linç edilmek istendiğini, kocası ve arkadaşlarının vatandaşlar önüne set olarak şüphelilerin zarar görmesini engellediğini de ifade etti.

Acılı eş, ''Hemen hemen her hafta bölgede çocuk istismar ve taciz suçları önlerine gelirdi. Benim eşim, sürekli bunların sevkiyatını yapar, almaya gider. Hiçbirinde böyle bir şey olmadı. Eşimin tutuklanmasına neden olan çocuk istismar suçu duyulunca, eşim ve mesai arkadaşları ilk şüphelilerin önünde set olmuş, halkın linç girişimini önlemişti. Karakola gelen olaylarda, eşim mağdur ailelere elinden geleni yapardı.

Şermin Yılmaz, kararı temyize götüreceklerini de ifade etti.