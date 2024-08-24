Çocuk isteyen 40 yaşındaki kadın ameliyat oldu! 32 adet miyom çıkarıldı

40 yaşındaki kadın çocuk istemiyle başvurduğu hastanede bıçak altına alındı. Rahminden 32 adet miyom çıkarılan kadının sağlığına kavuştuğu belirtildi. Doktorlar, "Hastanın çocuk istemi olmasaydı miyom alınması yerine rahim alınması çok daha uygundu" açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 1 yıl önce miyom ameliyatı olan 40 yaşındaki kadın hasta, çocuk istemiyle Biruni Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hazel Çağın Kuzey’e başvurdu. Ultrasonla bakıldığında kadının rahminde birden fazla miyom oluştuğu tespit edildi. Yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan kadının rahminden tam 32 adet miyom çıkarıldı. Zorlu geçen ameliyatta rahmin alınmasına gerek kalmayan kadın sağlığına kavuştu.

1 YIL ÖNCE DE AYNI AMELİYATI OLMUŞ

Operasyonla ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Hazel Çağın Kuzey, “Hastamız çocuk istemiyle bize başvurdu. Alınan hikayesinde 1 yıl önce de miyom ameliyatı olduğu ve birden fazla miyom alındığını öğrendik. Yapılan ultrason muayenesinde en büyüğü 5-6 cm olan rahmin ön ve arka duvarında birden çok miyom olduğunu gördük. Özellikle 2-3 adet miyom rahim içine çok yakındı ve rahim içi düzenini bozuyordu. Ayrıca yumurtalık rezervinin de biraz azaldığı görüldü” dedi.

AMELİYAT DOKTORLARI DA ZORLADI

Hasta için oldukça zorlu bir ameliyat olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Kuzey, “Miyomlar, kan damarları fazla kitlelerdir ve çok sayıda olunca kanama riski çok artıyor. Birden fazla miyom olması ve bunların 3’ünün rahim içinde olması, rahim içinde olanların da histeroskopik yöntemle alınabilme boyutundan büyük olması zorladı açıkçası” diye konuştu.

EĞER ÇOCUK İÇİN OLMASAYDI...

Ameliyat sırasında hastanın rahminin korunduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Kuzey, “Hastanın çocuk istemi olmasaydı miyom alınması yerine rahim alınması çok daha uygundu. Rahmi ve rahim içini düzenli bir şekilde koruduk. Hastamızın gebe kalabilme şansını koruduk. Bundan sonraki gebelik şansımız artık diğer faktörlere bağlı olacak. 1 yıl önce aynı ameliyatı olmuş. Miyom tekrarlayabilir. Bu nedenle kanama risklerini ve tekrarlama risklerini ortadan kaldırmak için 40 yaş üstünde aslında genelde rahim alınmasını öneririz" şeklinde konuştu.