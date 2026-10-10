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Çöken binada can veren 2 kardeşe son veda! Anne baba ayakta duramadı

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Çöken binada can veren 2 kardeşe son veda! Anne baba ayakta duramadı
Başlık ResmiÇöken binada can veren 2 kardeşe son veda! Anne baba ayakta duramadı

İstanbul Maltepe'de çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden İnan kardeşler, son yolculuklarına uğurlandı. Cenazede anne ve baba ayakta durmakta güçlük çekti.

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İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi’nde çöken 7 katlı binada hayatını kaybeden 5 kişiden ikisi kardeşti... Ahmet Muhammed İnan ve Zeynep İnan için Maltepe Mimar Sinan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDILAR

Cenazede baba Mustafa İnan ve anne Selma İnan güçlükle ayakta durdu. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını Maltepe Müftüsü Hasan Küçük kıldırdı. İki kardeş, kılınan cenaze namazının ardından Sancaktepe Ortadağ Mezarlığı’na defnedilmek üzere dualar eşliğinde son yolculuklarına uğurlandı.

Çöken binada can veren 2 kardeşe son veda! Anne baba ayakta duramadı
Başlık ResmiÇöken binada can veren 2 kardeşe son veda! Anne baba ayakta duramadı

Cenaze törenine İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ve çok sayıda kişi katıldı.

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DAHA YENİ OTOMOBİL ALMIŞ

Öte yandan, Ahmet Muhammed İnan’ın babasıyla birlikte reklam tabelaları işi yaptığı, Zeynep İnan’ın ise mimarlık bölümü öğrencisi olduğu öğrenildi. Ahmet Muhammed İnan’ın kısa süre önce yeni bir otomobil aldığı da belirtildi.

Çöken binada can veren 2 kardeşe son veda! Anne baba ayakta duramadı
Başlık ResmiÇöken binada can veren 2 kardeşe son veda! Anne baba ayakta duramadı
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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