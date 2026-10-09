Maltepe'de 5 kişinin öldüğü bina faciasında iki tutuklama

İstanbul Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Binanın mimarı ile şantiye şefi tutuklandı.

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İstanbul Maltepe'de ilk üç katının çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binaya ilişkin soruşturmada yeni bi gelişme yaşandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki binanın 8 Ekim'de çökmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan mimar H.B. ile şantiye şefi M.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

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MALTEPE'DE BİNA ÇÖKMÜŞTÜ

Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında 8 Ekim'de çökme meydana gelmişti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkaz altında kalan 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Çalışmalar sonucunda 9 kişi sağ kurtarılmış, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alınırken, binanın mal sahibi D.B'nin 2016 yılında hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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