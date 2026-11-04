Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen COP31 etkinlikleri kapsamında Mavi ve Yeşil bölgelerdeki salon ve toplantı odalarına dikkat çeken isimler verildi. En önemli genel kurul salonunun adı "Anadolu", Yeşil Bölge'de 5 bin kişilik en büyük salonun adı ise "Gazze" oldu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da gerçekleştirilecek, dünyanın en önemli iklim zirvesi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında hazırlıklar son aşamaya geldi.

Bu kapsamda Mavi Bölge'yi ülke delegasyonlarıyla birlikte 100 bine yakın kişinin, Yeşil Bölge'yi ise 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

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Alanın 527 bin metrekaresi Mavi Bölge, 582 bin metrekaresi de Yeşil Bölge olacak etkinlikte, Mavi Bölge, yalnızca resmi görüşmeler için akredite edilmiş katılımcılara, Yeşil Bölge ise sergiler, etkinlikler ve farkındalık faaliyetleriyle halka açık olacak.

Mavi Bölge BM müzakerelerine ve 11-12 Kasım'da Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaparken, Yeşil Bölge'de özel sektör, akademik dünya, sivil toplum örgütleri, gençler ve çocuklar farklı etkinliklerle bir araya gelecek.

COP31 salon isimlerinde anlamlı detaylar! Gazze de unutulmadı Anadolu da...

MAVİ BÖLGE'DE MEVLANA VE YUNUS EMRE'NİN İSİMLERİ OLACAK

COP31 Mavi Bölge'de en büyük genel kurul salonuna "Anadolu" ismi verildi.

Devlet ve hükümet temsilcilerinin ağırlanacağı, müzakerelerin yürütüleceği bu salon, 1794 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek.

Öte yandan, 828 kişilik bir diğer genel kurul salonuna da "Akdeniz Genel Kurul Salonu" denildi. Mavi Bölge'de ayrıca bir "Antalya Salonu" yer alacak.

İki basın toplantısı salonundan birine dünyaca tanınan mutasavvıf ve İslam alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek "Mevlana Basın Toplantısı Salonu" ismi verildi. Diğer basın toplantısı salonu da ismini Türk şair ve mutasavvıf Yunus Emre'den aldı.

COP31 salon isimlerinde anlamlı detaylar! Gazze de unutulmadı Anadolu da...

Mavi Bölge'de Selimiye, Evliya Çelebi, Ayder, Göbeklitepe, Topkapı, Kaçkar, Zeugma, Kapadokya, Boğaziçi, Patara, Sümela, Sezai Karakoç, Piri Reis, Harput, Mimar Sinan, Ağrı Dağı, Van Gölü, Troya, Fethiye, Pamukkale, Efes, Gelibolu, Ahlat, Uludağ, Çatalhöyük ve Aspendos isimleriyle toplantı odaları olacak.

Yan etkinlik alanlarına da Uzungöl, Likya, Assos, Perge, Ahi Evran, Aşık Veysel ve Hattuşa isimleri verildi.

YEŞİL BÖLGE'DEKİ EN BÜYÜK SALONA "GAZZE" İSMİ VERİLDİ

Yeşil Bölge'de en büyük salona Türkiye'nin Filistin hassasiyeti de gözetilerek "Gazze Salonu" ismi verildi. 5 bin kişilik salonun "Gazze" ismiyle uluslararası bir buluşmanın mekansal kimliğinde yaşatılması hedeflendi.

Barış, insani dayanışma ve ortak sorumluluk açısından güçlü bir anlam taşıyan bu salon Türkiye'nin ev sahipliğinde dünya vitrinine taşınırken, Gazze'nin barış umuduna da katkı sunacak.

COP31 salon isimlerinde anlamlı detaylar! Gazze de unutulmadı Anadolu da...

Öte yandan, salonda halka açık farklı etkinlikler de düzenlenecek.

Yeşil Bölge'de ayrıca Türk-İslam dünyasının ünlü hekimi İbn-i Sina, Nobel ödüllü Türk biyokimyager ve moleküler biyolog Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk-İslam dünyasının ünlü filozofu Farabi, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy, mutasavvıf ve Bektaşilik geleneğinin öncüsü Hacı Bektaş Veli, devlet adamı ve medrese kurucusu Cacabey, Türk tasavvuf geleneğinin öncülerinden Ahmet Yesevi, Atatürk'ün manevi kızı ve sosyolog Prof. Dr. Afet İnan, Türk edebiyatının ilk kadın romancılarından Fatma Aliye, astronom, matematikçi ve coğrafyacı Biruni, ressam, arkeolog ve müzeci Osman Hamdi Bey'in isimleri salon ve toplantı odalarına verildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ANADOLU AJANSI

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