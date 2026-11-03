Sıfır Atık Vakfı, VakıfBank ve Kredi Garanti Fonu, COP31 öncesinde sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda bir araya geldi. "COP31'e Doğru: VakıfBank Geleceğe Değer" Paneli ve Ürün Lansmanı kapsamında, işletmelerin yeşil dönüşümünü, sürdürülebilir üretimi ve kaynak verimliliğini destekleyecek 12 yeni finansman çözümü tanıtıldı.

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Sıfır Atık Hareketi Kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde global ölçekte büyüyen Sıfır Atık Hareketi, çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra ekonomik kalkınma, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi alanlarında da dönüşüme öncülük ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum'un liderliğinde yürütülen COP31 hazırlıkları da iklim hedeflerinin somut uygulamalarla desteklenmesini, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesini ve tüm sektörlerin iklim eylemine etkin katılımını esas alıyor.

Bu vizyon doğrultusunda Sıfır Atık Vakfı, VakıfBank ve Kredi Garanti Fonu, COP31 öncesinde sürdürülebilir kalkınma ve yeşil finansman gündemiyle bir araya geldi. 3 Kasım 2026 tarihinde İstanbul Finans Merkezi'ndeki VakıfBank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen "COP31'e Doğru: VakıfBank Geleceğe Değer" Paneli ve Ürün Lansmanı programı, çevresel sorumluluk ile ekonomik kalkınmanın birlikte ele alınmasına yönelik ortak bir platform oluşturdu.

Türkiye, COP31 yolunda yeşil dönüşümü finansmanla güçlendiriyor

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samed Ağırbaş, İstanbul Valisi Sayın Davut Gül, VakıfBank Genel Müdürü Sayın Osman Arslan, Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Özegen ve MESS Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol'un yer aldığı programda; sürdürülebilir kalkınma, yeşil finansman, sanayide dönüşüm ve kaynak verimliliği başlıkları değerlendirildi.

"DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE OLACAK"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Antalya'da başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de dünyanın gözünün Türkiye'nin üzerinde olacağını belirterek, "İşte böyle önemli bir haftanın başında, iki vakıf kurumu olarak burada bir araya gelmemiz son derece anlamlı. Çünkü bizim medeniyetimiz bir vakıf medeniyetidir. Vakıf, bugünün kaynağını yarının insanına emanet etmektir. Sıfır atığın özü de budur: Geleceğin payını bugünden korumak. Programımızın adı da bu anlayışı yansıtıyor: Geleceğe Değer. Çünkü atık dediğimiz şey, aslında yanlış yerde duran bir değerdir. Bir bankacının diliyle ifade edersek atık, bilançoda görünmeyen bir zarardır" dedi.

Türkiye, COP31 yolunda yeşil dönüşümü finansmanla güçlendiriyor

"SIFIR ATIK HAREKETİ, KÜRESEL ÖLÇEKTE ÖRNEK GÖSTERİLİYOR"

Ağırbaş, 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin bugün küresel ölçekte örnek gösterilen bir dönüşüm hâlini aldığını söyleyerek, "Yola çıktığımızda yüzde 13 olan geri kazanım oranımız bugün yüzde 40'lara ulaştı. Dokuz yılda 90 milyon ton atığı ekonomimize kazandırdık. Bu dönüşümün ekonomimize katkısı 2025 yılı itibarıyla 365 milyar lirayı buldu. Ayrıca 180 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik. Atık tesislerine ulaşan her 10 ton atığın 7'si geri kazanılmadan bertaraf ediliyor. Oysa sanayimiz ham maddeye ihtiyaç duyarken kendi kaynaklarımızı ekonomiye kazandıramamak önemli bir kayıptır. Bu nedenle sıfır atık, aynı zamanda ham madde ve arz güvenliği meselesidir. Sanayimizin gelecekteki ham madde güvencesi, şehirlerimizin atıklarında saklıdır" ifadelerini kullandı.

"VAKIFBANK'IN ATTIĞI BU İKİNCİ ADIM SON DERECE KIYMETLİ"

Hedeflerin hayata geçmesi için yanıtlanması gereken sorunun "Kim finanse edecek?" olduğunu söyleyen Ağırbaş, şöyle devam etti:

"Bugün tanıtılan ve imzalanacak olan yeni finansman paketi, bu soruya Türkiye'den verilen güçlü bir cevaptır.

Geçtiğimiz eylül ayında Sıfır Atık Vakfımız ile VakıfBank iş birliğinde hayata geçirilen Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi, bu dönüşümün finansman ayağında önemli bir başlangıç oldu. VakıfBank'ın COP31'e günler kala attığı bu ikinci adım, sıfır atığı sosyal sorumluluk başlığının ötesine taşıyarak bankacılığın ve kalkınmanın ana gündemine yerleştirmesi bakımından son derece kıymetlidir. VakıfBank bugün yalnızca bir finansman paketi sunmuyor; Türkiye'nin finans dünyasına sıfır atığın bankacılık dilini de kazandırıyor. Bu öncülüğü Vakfımız adına takdirle karşılıyorum. Buradan diğer bankalarımıza da sesleniyorum: Gelin, bu örneği büyütelim ve sıfır atık yatırımlarını finans sektörünün ortak gündemi hâline getirelim.

İstanbul'daki tüm çalışmalarımızda bizlere liderlik eden İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'e, öncü adımları için VakıfBank Genel Müdürü Sayın Osman Arslan'a ve VakıfBank ailesine, destekleri için Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Özegen'e, sanayimizin dönüşüm iradesini bugün burada temsil eden MESS Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol'a teşekkür ediyorum."

Türkiye, COP31 yolunda yeşil dönüşümü finansmanla güçlendiriyor

"KALKINMA HEDEFLERİNİ İŞLETMELERİN YATIRIMLARIYLA BULUŞTURUYORUZ"

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan ise Geleceğe Değer'in Bankanın kalkınma yaklaşımının yeni bir adımı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı anlayışımızla, ülkemizin kalkınma yolculuğunda fark oluşturan her alanda yer almayı ve bu yolla ülkemize değer katmayı vizyon edindik. İmalatçının, üreticinin, sanayicinin, ihracatçının, kadın ve genç girişimcilerin ana bankası olma hedefiyle çalışıyoruz. Bu anlayışla finansmanı; üretime, istihdama, verimliliğe ve rekabet gücüne katkısıyla birlikte ele alıyoruz. Geleceğe Değer ile işletmelerimizin bugünkü yatırım ihtiyaçlarını karşılarken geleceğin üretim ve ticaret koşullarına hazırlanmalarını destekliyoruz."

"ÜLKE EKONOMİMİZE 50 MİLYAR TL FİNANSMAN SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Arslan, paketin hedefini ve uygulama yaklaşımını ise şöyle açıkladı:

Türkiye, COP31 yolunda yeşil dönüşümü finansmanla güçlendiriyor

Türkiye, COP31 yolunda yeşil dönüşümü finansmanla güçlendiriyor

"Geleceğe Değer Paketi kapsamında ülke ekonomimize 50 milyar TL finansman sağlamayı hedefliyoruz. Uluslararası kaynaklarla finansman gücümüzü artırıyor, iş birliklerimizle dönüşümün farklı aşamalarında işletmelerimizin yanında yer alıyoruz. Farkındalık oluşturmak, ihtiyacı ölçmek, yol göstermek, uygun yatırımı finanse etmek ve etkiyi izlemek, Geleceğe Değer yaklaşımımızın birbirini tamamlayan adımlarını oluşturuyor. KGF kefaleti de KOBİ'lerimizin teminat ihtiyacının karşılanmasına destek olarak bu yatırımların hayata geçirilmesini kolaylaştıracak. Geleceğe bugünden değer katıyor; yeşil dönüşümü üretime, üretimi kalkınmaya, kalkınmayı ülkemiz için kalıcı değere dönüştürüyoruz."

Türkiye, COP31 yolunda yeşil dönüşümü finansmanla güçlendiriyor

"AMACIMIZ ANADOLU'DA GELİŞMEKTE OLAN KOBİ'LERİMİZİN FİNANSMANA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK"

Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, kurum olarak 18 farklı ürüne kefalet verdiklerini belirterek, "Kuruluş amacımız Anadolu'da gelişmekte olan KOBİ'lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak, teminat yetersizliği çeken firmalarımızın finansmana daha kolay ulaşımını sağlamak. Geleceğe Değer Paketi olarak, COP31'in başlangıcında böyle bir ürünün ortaya çıkarılması, bu kıymetli ürünlere paydaş olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Her şeyin merkezinde insan var. Yapay zekâ, döngüsel ekonomi; bunların hepsini geliştiren insan. Aldığımız havanın değerini bir maddi karşılıkla ölçebilir miyiz? Dünyayı dün kirletenler bugün bu iklim anlaşmasından çekiliyorlar. Çünkü onun kendilerine yeni bir ekonomik değer üretmediğini düşünüyorlar. Sıfır Atık Vakfı'nın yaptığı çok hayırlı bir hizmet. Bu döngüyü bir projeye dönüştürerek dünyada yaşayan insanların kendi geleceklerine sahip çıkma projesi hâline getirmişlerdir" dedi.

Program kapsamında VakıfBank tarafından kalkınma odaklı değer bankacılığı yaklaşımı doğrultusunda geliştirilen, işletmelerin yeşil dönüşümünü ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeye yönelik yeni finansman çözümleri de tanıtıldı.

İŞLETMELERİN FARKLI DÖNÜŞÜM İHTİYAÇLARINA 12 FİNANSMAN ÇÖZÜMÜ

Geleceğe Değer, 11 finansman ürününü Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi ile aynı çatı altında buluşturuyor. Her ürün, işletmelerin faaliyet alanına ve yatırım ihtiyacına göre farklı bir dönüşüm alanına odaklanıyor.

Üretimde Verimlilik: Makine ve ekipman yenilemesiyle üretim ve enerji verimliliğini artıran yatırımları destekliyor.

Enerjim Doğadan: Güneş santralleri dâhil yenilenebilir enerji üretimi ve depolama yatırımlarına finansman sağlıyor. Bu çözümler, işletmelerin üretim altyapılarını ve enerji kullanımını birlikte ele almalarına imkân tanıyor.

Dijital Dönüşüm Destek: Kurumsal kaynak planlamadan yapay zekâya, bulut bilişimden siber güvenliğe uzanan teknoloji yatırımlarını finanse ederek işletmelerin süreçlerini geliştirmelerini destekliyor.

Kadına Değer: Kadın girişimcilerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına odaklanarak dönüşüm finansmanına erişimlerini güçlendiriyor.

İhracatçılara Özel Yeşil Vize: MEXT iş birliğiyle karbon emisyonunun hesaplanmasını, dekarbonizasyon yol haritasının hazırlanmasını ve bu yol haritasındaki emisyon azaltım yatırımlarının finansmanını bir araya getiriyor.

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim Uyum Kredisi (ESG): İşletmeye özel hazırlanan uyum yol haritasındaki yatırımlara finansman sağlıyor. Bu iki üründe ölçüm ve yol haritası, yatırım kararının temelini oluşturuyor.

Mavi Finans: Su ve deniz kaynaklarını koruyan yatırımları destekliyor.

Orman Koruma: Ormanların korunmasına katkı sunan yeşil dönüşüm yatırımlarını destekliyor.

İklime Dayanıklı Şehirler / Afet Dirençli Yapılar: Tesisleri deprem, sel ve yangın gibi risklere karşı güçlendiren önleyici yatırımları kapsıyor.

Yeşil Bina ve Sürdürülebilir Yapılar: Enerji performansı yüksek ticari binaların edinilmesine ve binalardaki yenilenebilir enerji ile şarj altyapısı yatırımlarına finansman sağlıyor.

Vinov Green: Çevresel, sosyal ve yönetişim ilkelerini benimseyen tedarikçileri dijital tahsilat ve finansman çözümleriyle destekleyerek dönüşümü tedarik zincirine taşıyor.

Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi: Sorumlu ham madde kullanımı, sürdürülebilir üretim, toplama ve ayrıştırma, geri kazanım ve yeniden işleme, yeniden üretim ve değer kazanımı ile sorumlu kullanım ve dağıtım alanlarındaki yatırımları kapsıyor. Böylece finansman desteği, üretimin ve kaynak kullanımının farklı aşamalarına yayılıyor.

DÖNGÜSEL EKONOMİDE SOMUT SONUÇLAR

15 Eylül'de Sıfır Atık Vakfı ve VakıfBank iş birliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Finansman Paketi, döngüsel ekonominin 6 temel alanında 93 farklı yatırım türünü kapsıyor. Bu pakete yönelik 3 milyar TL'lik KGF kefalet desteğiyle güçlendirilen finansman modeli kapsamında, yaklaşık bir buçuk ayda 300'den fazla işletmeye 600 milyon TL'nin üzerinde finansman sağlandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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