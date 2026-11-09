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COP31'de 26 bin personel görev yapacak! Bakan Çiftçi: Tam koordinasyonla hazırız

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COP31'de 26 bin personel görev yapacak! Bakan Çiftçi: Tam koordinasyonla hazırız
Başlık ResmiCOP31'de 26 bin personel görev yapacak! Bakan Çiftçi: Tam koordinasyonla hazırız

çişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, COP31 için 26 bin güvenlik personelinin görevlendirildiğini açıkladı. Bakan Çiftçi, günlük ziyaretçi sayısının 100 bin olarak öngörüldüğünü vurgulayarak, "Karada, denizde ve havada tam koordinasyonla COP31'e hazırız" dedi.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Antalya'da başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) ve Liderler Zirvesi'nin güvenliği için 26 bin personelin görevlendirildiğini bildirdi.

Çiftçi, yazılı açıklamasında, 20 Kasım'a kadar sürecek konferans için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Organizasyona yaklaşık 100 devlet ve hükümet başkanı, 200'ün üzerinde bakan ve 20 bin delegenin katılmasının beklendiğini aktaran Çiftçi, günlük ziyaretçi sayısının da 100 bin olarak öngörüldüğünü dile getirdi.

COP31'de 26 bin personel görev yapacak! Bakan Çiftçi: Tam koordinasyonla hazırız
Başlık ResmiCOP31'de 26 bin personel görev yapacak! Bakan Çiftçi: Tam koordinasyonla hazırız

24 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞMA OLACAK

Çiftçi, bir milyon metrekarelik konferans alanını da kapsayan üç kademeli güvenlik planının kara, deniz ve hava unsurlarının koordinasyonuyla yürütüldüğünü belirterek, bin 400 özel harekat, 3 bin 298 trafik ve 160 istihbarat personelinin yanı sıra havacılık personelinin de 24 saat esasına göre görev yapacağını kaydetti.

Konferans alanı ve çevresinde, heyetlerin konaklayacağı yerlerde ve ulaşım güzergahlarında güvenlik tedbirleri uygulanacağı bilgisini paylaşan Çiftçi, havalimanı ile kara ve deniz yolu bağlantılarındaki kontrollerin de koordineli şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

Deniz güvenliği için 215 Sahil Güvenlik personelinin görevlendirildiğini dile getiren Çiftçi, bir korvet, bir helikopter ve Sahil Güvenlik botlarının yanı sıra Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri ile Sahil Güvenlik Mobil Radar (MORAD) timlerinin görev alacağını aktardı.

COP31'de 26 bin personel görev yapacak! Bakan Çiftçi: Tam koordinasyonla hazırız
Başlık ResmiCOP31'de 26 bin personel görev yapacak! Bakan Çiftçi: Tam koordinasyonla hazırız

Olası afet ve acil durumlara karşı 850 arama kurtarma personeli, 110 ambulans, 300 sağlık görevlisi, 21 mobil Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 365 kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) cihazının hazır bulundurulacağını kaydeden Çiftçi, "Temel önceliğimiz, Antalya'da yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatını aksatmadan, misafirlerimizin güvenliğini en üst seviyede temin etmektir." ifadesini kullandı.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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