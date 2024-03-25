Cübbeli Ahmet Hoca ameliyata alındı

Düzenleyen: Çağla Çağlar 25 Mart 2024 16:47 - Güncelleme: 25 Mart 2024 16:50 - Güncelleme:

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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ameliyat olduğu duyuruldu. Ahmet Mahmut Ünlü'nün Instagram hesabından yapılan paylaşımda, kalp rahatsızlığından dolayı anjiyo operasyonu olacağı, bu sebeple yarınki Bursa Sohbeti'ne katılamayacağı belirtildi.