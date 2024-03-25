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Cübbeli Ahmet Hoca ameliyata alındı

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Cübbeli Ahmet Hoca ameliyata alındı

Gündem Haberleri

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün ameliyat olduğu duyuruldu. Ahmet Mahmut Ünlü'nün Instagram hesabından yapılan paylaşımda, kalp rahatsızlığından dolayı anjiyo operasyonu olacağı, bu sebeple yarınki Bursa Sohbeti'ne katılamayacağı belirtildi.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün Instagram hesabından yapılan paylaşımda, kalp rahatsızlığından dolayı anjiyo operasyonu olacağı, bu sebeple yarınki Bursa Sohbeti'ne katılamayacağı belirtildi.

Paylaşımda, "İnşaallah Bedir Ehli'ni Tefsir Hanesi'nden teravihden sonra saat 22.15'te okuyacaktır. Lalegül TV, Lalegül FM ve YouTube kanalımızdan Canlı olarak takip edebilirsiniz. Haftalık mu'tâd sohbetini ise perşembe akşamı HAYDER Kültür Merkezi'nde iftara 45 dakika kala inşaallah yapacaktır." ifadeleri yer aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
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