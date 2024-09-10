Cübbeli Ahmet, saldırının ardından Mossad ve CIA'i işaret etti

Geçtiğimiz akşam bir kişinin saldırısına uğrayan Cübbeli Ahmet, son açıklamasında saldırının Mossad ve CIA’nın projesi olduğunu açıkladı.

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz akşam İstanbul Küçükçekmece'de düzenlenen bir etkinlik sonrası yumruklu saldırıya uğramıştı. Saldırıya çevredekiler müdahale ederken, şüpheli A.A. kısa sürede etkisiz hale getirilip gözaltına alınmıştı.

KÜFÜR EDEREK BOĞAZINA SALDIRDI

Olayla ilgili Ahmet Mahmut Ünlü'ye ait X platformundan yapılan açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı" ifadeleri yer aldı.

MOSSAD VE CIA'İ İŞARET ETTİ

Gelişmeler takip edilirken Lalegül TV'ye çıkıp konuşan Ünlü, önemli açıklamalarda bulundu. Mossad ve CIA'i işaret eden Ünlü, şunları söyledi: "Dış güçler; İsmailağa’yı ılımlandırmak, şeriat bakımından taviz; İBDA-C’yle de terörize etmek istiyorlar. Bu FETÖ’nün projesi ama FETÖ’nün kendi projesi olmaz. MOSSAD ve CIA’nın projesi.

Gezmemen lazım diye mesaj verdiler. Gırtlağına değdik dediler. Ben de ‘Daha çok gezmem lazım’ diye mesaj aldım bu işten. Ki benim ihvanın ayağına gitmem diğerlerini rahatsız etti. 50 senedir dalmayan şimdi niye daldı? Bize yapılan bu hareket, bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

İLK AÇIKLAMASINDA DEAŞ'I İŞARET ETMİŞTİ

Olayına ardından CNN TÜRK'e bağlanan Ahmet Mahmut Ünlü, "Bizim DEAŞ ile ilgili tehditler aldığımız bilinmekteydi. 10 sene kadar evvel devletimiz bize koruma tayin etmişlerdi. Bugüne kadar gelindi. 2 ay kadar önce DEAŞ'ın Telegram sitelerinde emniyetten yine bazı yetkililer tarafından o haber çıktısı bize gönderildi. Bir silah koymuşlar 'Bulduğunuz yerden öldürün.' Tabii bunları paylaşmadık, dün yine yanımdaki koruma arkadaşlarımıza müdürlüklerden uyarı gelmiş." demişti.