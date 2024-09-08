Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cübbeli Ahmet Hoca saldırı hakkında konuşup IŞİD'i işaret etti

Cübbeli Ahmet Hoca saldırı hakkında konuşup IŞİD'i işaret etti

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Cübbeli Ahmet Hoca saldırı hakkında konuşup IŞİD&#039;i işaret etti
Gündem Haberleri

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dün uğradığı saldırı sonrası ilk kez konuştu. Ünlü, saldırının DEAŞ tarafından yapıldığını iddia edip, "Bizimle ilgili tehditler aldığımız bilinmekteydi. İnsanlar toplandı bana selam veriyorlar. O arada biri boğazıma daldı. Elim biraz yaralandı. Neyin altından ne çıkar bilemeyiz" dedi.

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dün Küçükçekmece'de düzenlenen bir etkinlik sonrası yumruklu saldırıya uğradı. 

Saldırıya çevredekiler müdahale ederken, şüpheli A.A. kısa sürede etkisiz hale getirildi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, olay anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

KÜFÜR EDİP DARP ETTİ

Olayla ilgili Ahmet Mahmut Ünlü'ye ait X platformundan yapılan açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı" ifadeleri yer aldı.

Saldırıyı düzenleyen şüpheli
Saldırıyı düzenleyen şüpheli

CÜBBELİ AHMET HOCA CANLI YAYINDA ANLATTI 

CNN TÜRK'e bağlanan Ahmet Mahmut Ünlü, "Bizim IŞİD ile ilgili tehditler aldığımız bilinmekteydi. 10 sene kadar evvel devletimiz bize koruma tayin etmişlerdi. Bugüne kadar gelindi. 2 ay kadar önce IŞİD'in Telegram sitelerinde emniyetten yine bazı yetkililer tarafından o haber çıktısı bize gönderildi.

Bir silah koymuşlar 'Bulduğunuz yerden öldürün.' Tabii bunları paylaşmadık, dün yine yanımdaki koruma arkadaşlarımıza müdürlüklerden uyarı gelmiş.

"IŞİD'İN HEDEFİYİZ"

İkitelli tarafında bir konuşmaya çağrılmıştım. İnsanlar toplandı bana selam veriyorlar. O arada biri boğazıma daldı. Koruma kardeşimiz müdahale etti. Sağ tarafımı biraz sıktı. Yüzünü ben fark edemedim, işte ondan sonra müdahale ettiler. Elim biraz yaralandı. Bunun dışında esas mesele IŞİD'in burada hedefi olduğumuz. Neyin altından ne çıkar bilemeyiz. Resmi makamların vereceği bilgilere göre bilgileneceğiz. Burası küçük bir yerdi" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Windows'un çökmesine neden olan Dosya Gezgini problemi nasıl çözülür?Galatasaray'ın istediği Kostic'e Fenerbahçe talip oldu! İtalyan basını duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
17 yaşındaki Ezo Çamlı her yerde aranıyor! 'Spora gidiyorum' dedi, kayıplara karıştı - Gündem'Spora gidiyorum' dedi, kayıplara karıştıLeyla, Müslüme, Eylül, Ecrin, İkranur... Hepsi ‘Narin’di onlara da kıydılar - GündemHepsi ‘Narin’di onlara da kıydılarArkadaşların şakalaşması kazayla sonuçlandı: O anlar kamerada - GündemŞaka kazaya döndü! O anlar kameraya yansıdıÇuval içerisinde bulundu, taşla gizlendi! Diyarbakır Valisi'nden 'Narin Güran' açıklaması - GündemNarin Güran cinayetinde korkunç ayrıntılar!Bu kez öğrencileri hedef alıyorlar! 'Geri ödemesiz burs' tuzağına dikkat - Gündem'Geri ödemesiz burs' tuzağına dikkatFeci kaza! Belediye otobüsü araba ile çarpıştı, ölü ve yaralılar var - GündemBelediye otobüsü araba ile çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...