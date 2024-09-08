Cübbeli Ahmet Hoca saldırı hakkında konuşup IŞİD'i işaret etti

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, dün uğradığı saldırı sonrası ilk kez konuştu. Ünlü, saldırının DEAŞ tarafından yapıldığını iddia edip, "Bizimle ilgili tehditler aldığımız bilinmekteydi. İnsanlar toplandı bana selam veriyorlar. O arada biri boğazıma daldı. Elim biraz yaralandı. Neyin altından ne çıkar bilemeyiz" dedi.

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dün Küçükçekmece'de düzenlenen bir etkinlik sonrası yumruklu saldırıya uğradı.

Saldırıya çevredekiler müdahale ederken, şüpheli A.A. kısa sürede etkisiz hale getirildi. Şüpheli polis tarafından gözaltına alınırken, olay anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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KÜFÜR EDİP DARP ETTİ

Olayla ilgili Ahmet Mahmut Ünlü'ye ait X platformundan yapılan açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı" ifadeleri yer aldı.

Saldırıyı düzenleyen şüpheli

CÜBBELİ AHMET HOCA CANLI YAYINDA ANLATTI

CNN TÜRK'e bağlanan Ahmet Mahmut Ünlü, "Bizim IŞİD ile ilgili tehditler aldığımız bilinmekteydi. 10 sene kadar evvel devletimiz bize koruma tayin etmişlerdi. Bugüne kadar gelindi. 2 ay kadar önce IŞİD'in Telegram sitelerinde emniyetten yine bazı yetkililer tarafından o haber çıktısı bize gönderildi.

Bir silah koymuşlar 'Bulduğunuz yerden öldürün.' Tabii bunları paylaşmadık, dün yine yanımdaki koruma arkadaşlarımıza müdürlüklerden uyarı gelmiş.

"IŞİD'İN HEDEFİYİZ"

İkitelli tarafında bir konuşmaya çağrılmıştım. İnsanlar toplandı bana selam veriyorlar. O arada biri boğazıma daldı. Koruma kardeşimiz müdahale etti. Sağ tarafımı biraz sıktı. Yüzünü ben fark edemedim, işte ondan sonra müdahale ettiler. Elim biraz yaralandı. Bunun dışında esas mesele IŞİD'in burada hedefi olduğumuz. Neyin altından ne çıkar bilemeyiz. Resmi makamların vereceği bilgilere göre bilgileneceğiz. Burası küçük bir yerdi" dedi.