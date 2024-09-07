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Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı

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Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
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Cübbeli Ahmet Hoca, İstanbul Küçükçekmece'de boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Şüpheli bir şahıs Hoca'ya müstehcen sözlerle hakaret etti, ardından boğazını sıktı. Saldırgan polis ekiplerince yakalandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cübbeli Ahmet Hoca, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İkitelli civarında bir saldırgan tarafından hakaret ve saldırıya uğradı.

Hoca'nın resmi X hesabı üzerinden duyurulan saldırı ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

BOĞAZI SIKILDI, HAKARETE UĞRADI

"Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı.

Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."

Düzenleyen:  - Gündem
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