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Cuma namazı çıkışı pusu kurdu! Silahla saldırıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Şanlıurfa, Eyyübiye, Cami, Saldırı, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde cami önüne kurulan pusuda Cuma namazından çıkan husumetlisine silahla ateş açan şahıs hem husumetlisini hem de cemaatten bir vatandaşı vurdu. Yaralanan şahıslar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesindeki Ensar Camisi önünde yaşandı. 

SİLAHLA ATEŞ AÇTI

İddiaya göre A.Y. isimli şahıs, aralarında husumet olan S.Y.'yi camiye kadar takip edip Cuma namazından çıkmasını bekledi. Saldırgan, namaz sonrası dışarı çıkan S.Y.'ye silahla ateş açtı. Saldırıda S.Y. ile cemaatten N.B. isimli vatandaş yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren A.Y. ise olay yerinden kaçtı.

Cuma namazı çıkışı pusu kurdu! Silahla saldırıp kaçtı - 1. Resim

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Saldırı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan S.Y. ve N.B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. 

Cuma namazı çıkışı pusu kurdu! Silahla saldırıp kaçtı - 2. Resim

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren A.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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