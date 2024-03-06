Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "siyasi şantaj" çıkışı: Acıyarak bakıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya mitinginde açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, sadece yalan yanlış konuşarak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Siyaseti domine etmek siyasi şantajcılıktır. Öteki ne veriyorsa 5 fazlası benden diyen bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza acıyarak bakıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya mitinginde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Son seçimde şahsıma yüzde 72 oy ile destek veren Malatya'ya şükranlarımı bildiriyorum. 14-28 Mayıs'ta Malatya destan yazdı. Üzerinize düşeni yaptınız. Biz de bunun karşılığını vermek için gece gündüz çalışacağız. 31 Mart'ta Malatya'dan rekor bir oy bekliyorum. Söz uçar, eser kalır.

"DEMLENENLER CEVABINI SANDIKTA ALACAK"

Eser ve hizmet siyasetiyle şehrini geliştireni Malatya unutur mu? Kandil ile demlenmeyi marifet sayanı, teröristlerle sarmaş dolaş olanı Malatya affeder mi? Demlenenler cevabı sandıkta alacak. Malatyalı, terörle iş birliği yapanı unutmaz, dersini verir.

MALATYA'DA 48 BİN KONUTUN YAPIMI SÜRÜYOR

6 Şubat depremlerinde Malatya'da ve diğer şehirlerimizde hayatını kaybeden 53 bin vatandaşımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Şehrimizde 78 bine yakın konut, 25 bini aşkını köyevi zarar gördü. Barınma ihtiyaçlarına karşılamak için 85 bin çadır, 36 bin konteynır kurduk. 20 bini kırsalda, kalanı şehir merkezlerinde olmak üzere yaklaşık 70 bin hak sahibi belirlendi. Geçtiğimiz ay 6 bin 181 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 48 bin 837 konutun yapımı sürüyor. Dönüşüm için 32 bin 583 kardeşimiz başvurdu.

200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Amacımız önümüzdeki yılın ortasına kadar tüm hak sahiplerini konut ve işyerlerine kavuşturmak. Bugüne kadar teslim ettiğimiz 46 bin konut sayısını ay sonuna kadar 75 bine çıkaracağız.

"ASELSAN TESİS KURUYOR"

İmar ve inşa çalışmaları için şehrimize 6 milyar lira ilave destek sağladık. Önümüzdeki yılın ortasına kadar hak sahiplerini konutlarına ve ticari binalarına kavuşturmaktır. Depremzede şehirlerimizi geleceğe hazırlayacak farklı üretim tesislerini hayata geçiriyoruz. Savunma sanayi yatırımlarını deprem bölgesi şehirlerimizde yoğunlaştıracak iskan ve istihdam projesi başlattık. ASELSAN firmamız, Malatya'da elektronik bakım, onarım ve elektronik kart dizgi tesisi kuruyor. Depremin şehrimizdeki tüm izlerini silmek için çalışacağız.

"AĞIR HASARIN ALTINDAN KALKMAK KOLAY DEĞİL"

Türkiye'nin maruz kaldığı onca terör saldırısının, darbe girişiminin, gizli açık kuşatmanın üzerine yaşadığı deprem felaketinin elbette maddi manevi ağır bir maliyeti oldu. Bunca insan kaybının şehirlerimizin gördüğü ağır hasarın altından kalkmak kolay değil. Dünyanın bir başka ülkesi bizim yaşadıklarımızı yaşasa emin olun tekrar toparlanması on yıllar sürer. Hamdolsun biz asrın birlikteliğiyle asrın felaketinin üstesinden geliyoruz. Malatya başta olmak üzere tüm deprem şehirlerimizi eskiden daha güvenli, huzurlu, canlı, hareketli hale getirmekte kararlıyız.

"BELEDİYE BAŞKANLIĞI DA HİZMET YOLUNDA BAYRAK YARIŞIDIR"

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimlerde şehirlerini yönetecek belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarlarını seçecek. Cumhur İttifakı olarak. Bu seçimde de büyükşehirlerde ve illerimizin bir kısmında işbirliği yapıyoruz. AK Parti'nin belediyecilik konusundaki becerisini ve tecrübesini kimseyle tartışmayız. Her görev gibi belediye başkanlığı da hizmet yolunda bir bayrak yarışıdır. Bayrağı devralan arkadaşımız emaneti halefine teslim edene kadar ülkesi, milleti ve şehri için canla başla çalışacaktır. Malatya Büyükşehirde ve ilçelerimizin bir kısmında işte böyle bir değişim oldu. Dün şehrimize hizmet eden kardeşlerimizi nasıl desteklediysek bugün vazifeye talip kardeşlerimizin de aynı şekilde yanlarında olacağız.

"BİZİM SİYASETİMİZ ESER VE HİZMET SİYASETİDİR"

Tabii bu arada ülkemizin pek çok il ve ilçesinde şöyle bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Hep söylediğimiz gibi Türkiye özgür ve demokratik bir ülkedir. İsteyen istediği yerde siyaset yapabilir, aday olabilir. Biz kendi ittifakımızdan, kendi partimizden, kendi adaylarımızdan mesulüz. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir.

"BUNUN ADI SİYASİ ŞANTAJCILIKTIR"

Tüm hayatımızı ülkemize, insanımıza, şehirlerimize eser kazandırmaya adadık. Ülkeye hiçbir faydanız dokunmayacak, millete hiçbir hayırlı hizmetiniz olmayacak, hiçbir insanın hayatına olumlu yönde katkı yapmayacaksınız. Sonra? Sadece yalan yanlış konuşarak, sadece haksızca eleştirerek, sadece hoyratça enaniyet yaparak siyaseti domine etmeye çalışacaksınız. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Siyaseti domine etmek siyasi şantajcılıktır. Sadece öteki ne veriyorsa 5 fazlası benden diyen bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza ve imkanlarımıza acıyarak bakıyoruz.

Türkiye, bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir. Sadece öteki ne veriyorsa beş fazlası benden yalanıyla ülkede güven ve istikrar iklimini bozmaktan başka bir iş yapmayan bu kafaların elinde heder olan yıllarımıza ve imkanlarımıza acıyarak bakıyoruz.

"MİLLETİMİZİN BU ZÜBÜK SİYASETÇİLERE İTİBAR ETMEYECEĞİNE İNANIYORUM"

Maalesef son dönemde bu habis siyaset tarzının yeniden hortlamaya başladığını görüyoruz. Milletimizin sandıkta ne siyasi şantajcılara ne zübük siyasetçilere itibar etmeyeceğine inanıyorum. Malatya'nın birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışmasıyla bu konuda tüm Türkiye'ye örnek olacağından şüphe duymuyorum. Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz. Bizim gölgemizden yürümeye çalışanlara müsaade etmeyiz. AK Parti'nin belediyecilik anlayışını kimse ile tartışmayız. Bizde canla başla çalışmak esastır.

Söz verdiğimiz 8 millet bahçesinden 5'ini tamamladık. Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 464 km'ye çıkardık. Deprem dolayısıyla hasar gören Nurdağı demiryolundaki çalışmalar sürüyor. Malatya’ya 15 baraj, 1 gölet, 20 sulama tesisi, 50 taşkın koruma tesisi, 4 arazi tabulaştırması ve 10 adet HES inşa ettik. 6 barajın inşası sürüyor."