Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin'de: DEM müptelalarının devrini kapatalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Mersin mitinginde açıklamalarda bulundu. Muhalefete yüklenen Erdoğan, "Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor. Gelin Atatürk istismarcılarının, DEM müptelalarının devrini kapatalım. Buna hazır mıyız?" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin mitinginde önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Mersin'de sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Vatanın bu güzel köşesinde huzur ve güven içinde yaşıyor. Mersin dünyaya da kardeşlik dersi veriyor. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi yörük çadırında duman tüttüğü sürece kimse ülkemizin sırtını yere getiremez. Mayıs seçimlerinde ittifakımıza ve şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Katılıma bakıyorum, alanda 85 bin kişi var. Mersin bir başkasın bugün... İnanıyorum ki gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyecek. Sandıkları patlatıyor muyuz?

"BUNLARDA PROJE PLAN YOK"

Burada CHP belediyesi vardı. Ne getirdiler... Akdeniz’de nasıl destan yazdıysak biz istiyoruz Mersin’in tamamında destan yazalım. Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanlara kendi mensuplarından tahammül edemeyenleri görüyoruz. Bunlarda vizyon, program, proje, müktesebat zaten yok. Hayalleri sadece kendi siyasi çıkarlarıyla sınırlı. Muhalefetin getirebileceği hiçbir şey yok.

"GÖZLERİ NE ÜLKEYİ NE İNSANIMIZI GÖRÜYOR"

Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanları görüyoruz. Kirli ittifaklarla yerel iktidarlarını sürdürmek isteyenleri görüyoruz. Hayalleri sadece makamlardan ibaret. Eskiler otu çek, köküne bak derler. Bunlar bu... Bunların genel merkezi, vekilleri ne ki Mersin'deki adayları ne olsun... Birbirleriyle uğraşmaktan gözleri ne ülkeyi ne şehirlerimizi ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor.

"DEM MÜPTELALARININ DEVRİNİ KAPATALIM"

Söyleyin verdikleri sözlerden hangisi hayata geçirdiler. Mersin’i gerileten bunlar değil mi? Mer

sin'e neredeyse tek bir çivi çakmadan yeniden karşınıza çıkıp hak ettikleri cevabı vermek gerekmez mi? Mersin'e arka bahçeleri muamelesi yapanlara milli iradenin gücünü göstermeyecek misiniz? Mersin bu zübükleri sırtında taşımak zorunda değil. Gelin Atatürk istismarcılarının, kiyafetsiz muhterislerin, DEM müptelalarının devrini kapatalım. Buna hazır mıyız?

"MERSİN'E 21 YILDA 210 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

Mersin ülkemizin hem demografik olarak çok zengin hem de hala göç alan bir şehridir. Türkiye'nin cennet şehri Mersin'in değerlendirilmeyi bekleyen potansiyelini en iyi biz biliyoruz. Geçtiğimiz 21 yılda Mersin'e 210 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. İkinci devlet üniversitesi olan Tarsus Üniversitesi'ni açtık. Sağlıkta 1440 yataklı şehir hastanemiz başta olmak üzere 49 sağlık tesisini inşa ettik. Kentsel dönüşümde şehrimizde 3475 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik."