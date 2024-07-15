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Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda Kur'an okudu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz, Kur'an, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyareti sırasında Kur'an okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o anları, şehitleri anma törenine katılanları duygulandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinliği dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Makamı ziyareti Kur'an tilaveti ile başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUR'AN OKUDU

15 Temmuz Şehitler Anıtı’na Çiçek Bırakılması programında Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitlik Makamı'nı da ziyaret etti.

Burada başlayan Kur'an tilavetine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kur'an okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an okuduğu anlar özellikle sosyal medyada gündem oldu. 

15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha sonra şehitler için Kuran-ı Kerim'den ayetleri okudu. Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda Kur'an okudu - 1. Resim

EMİNE ERDOĞAN VE GAZİLER EŞİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakan Osman Aşkın Bak, milletvekilleri ve 15 Temmuz gazileri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda Kur'an okudu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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