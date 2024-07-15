Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda Kur'an okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyareti sırasında Kur'an okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o anları, şehitleri anma törenine katılanları duygulandırdı

15 Temmuz’da kapalı olacak yollar ve güzergahlar için herhangi bi duyuru yapılmadı

15 Temmuz’da kapalı olacak yollar ve güzergahlar için herhangi bi duyuru yapılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehitler Makamı'nda 15 Temmuz mesajı: İftiracıları kıyamete kadar affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehitler Makamı'nda 15 Temmuz mesajı: İftiracıları kıyamete kadar affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü etkinliği dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Makamı ziyareti Kur'an tilaveti ile başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KUR'AN OKUDU

15 Temmuz Şehitler Anıtı’na Çiçek Bırakılması programında Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitlik Makamı'nı da ziyaret etti.

Burada başlayan Kur'an tilavetine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kur'an okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an okuduğu anlar özellikle sosyal medyada gündem oldu.

15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çiçek bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha sonra şehitler için Kuran-ı Kerim'den ayetleri okudu. Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşandı.

EMİNE ERDOĞAN VE GAZİLER EŞİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakan Osman Aşkın Bak, milletvekilleri ve 15 Temmuz gazileri eşlik etti.