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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehitler Makamı'nda 15 Temmuz mesajı: İftiracıları kıyamete kadar affetmeyeceğiz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
15 Temmuz, Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Anıtı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti. Kur'an tilaveti ile başlayan törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz'a oyun diyenleri, iftiracıları kıyamete kadar affetmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

15 Temmuz 2016'da kalkışılan hain darbe girişiminin savuşturulmasının üzerinden 8 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na Çiçek Bırakılması törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehitler Makamı'nda 15 Temmuz mesajı: İftiracıları kıyamete kadar affetmeyeceğiz - 1. Resim

KUR'AN TİLAVETİ İLE BAŞLADI

15 Temmuz Şehitler Anıtı’na Çiçek Bırakılması töreni, Kur'an tilaveti ile başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene katılımına eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehitler Makamı'nda 15 Temmuz mesajı: İftiracıları kıyamete kadar affetmeyeceğiz - 2. Resim

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 15 TEMMUZ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende açıklamalarda bulundu.

Muhalefetin 15 Temmuz hakkında skandal açıklamalarını yeniden gündeme alan Erdoğan, 15 Temmuz gecesi yaşananlar hakkında iftira atanların affedilmeyeceğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretin, "Tek yürek tek bilek olarak bir aradayız. Kahramanlarımıza Fatihalarımızı gönderdik. İstikbalimize sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hainlere direnmek için sokaklara koşan herkese teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi milletin iradesinin şaha kalktığı, gerçek bir kahramanlık hikayesinin yazıldığı Şehitler Köprüsü geliyor. Darbeci alçaklar gece boyunca, sabaha kadar kan dökmeye devam ettiler. Sadece köprü üzerinde 2'si polis olmak üzere 34 vatan evladını şehit verdik. Darbecilerin vahşi yüzünü gördük. O sahnelerin hiçbirini unutmadık ve unutmuyoruz. Milletimizin çıplak elleriyle tanklara ve ölüm kusan silahlara karşı mücadelesini hatırlıyoruz. İnsan bir kere ölür, öleceksek adam gibi ölelim diyerek darbecilere meydan okuyanları şükranla anacağız. 15 Temmuz'a oyun diyenleri, danışıklı dövüş diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz. 15 Temmuz'a çirkin iftiraları atanlar Türkiye üzerine oynanan kanlı oyunun bir figüranlarıdır. Bu millet istiklaline dokunan her oyunu nasıl bozmuşsa bundan sonra da bozmaya devam edecektir. Rabbim bizleri bir daha böyle mefur girişimlerle karşı karşıya bırakmasın." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehitler Makamı'nda 15 Temmuz mesajı: İftiracıları kıyamete kadar affetmeyeceğiz - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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