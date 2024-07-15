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2016’da gerçekleşen 15 Temmuz’un üzerinden 8 yıl geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2016’da gerçekleşen 15 Temmuz’un üzerinden 8 yıl geçti
Tsk, 15 Temmuz, Darbe Girişimi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü, Türkiye'de her yıl 15 Temmuz'da kutlanan bir resmî tatil olurken bu sene de çeşitli anma törenleri gerçekleştirilecek. Vatandaşlar ise 15 Temmuz kaç yıl önce oldu, darbe girişimi ne zaman oldu merak ediyor.

TSK'nın sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el koyduğu belirtilerek sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandığı 15 Temmuz gecesi milyonlarca vatandaş sokaklara indi.

2024 yılında şehitleri anma törenleri düzenlenirken kaç yılında gerçekleştiği de araştırıldı.

15 TEMMUZ KAÇ YILINDA OLDU?

Bu sene 8. yıldönümü kutlanan 15 Temmuz, 2016 yılında gerçekleşti. 

2016’da gerçekleşen 15 Temmuz’un üzerinden 8 yıl geçti - 1. Resim

15 TEMMUZ DARBA GİRİŞİMİNDE NE OLDU?

Yurtta Sulh Harekâtı, 15-16 Temmuz 2016 aralığında  Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından ülkemizde yaşanan askerî bir darbe girişimidir.

TSK resmi sitesi ve TRT'de yayımlanan bildiri ile ordunun yönetime el koyduğu belirtilirken İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, bir grup rütbeli asker ve Hava Harp Okulu öğrencisi tarafından kapatıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve neredeyse elli milletvekilinin Meclis'te bulunduğu esnada F-16 savaş uçakları Meclis üzerinde uçuş yaparak parlamentoyu dört defa bombalamıştı.

2016’da gerçekleşen 15 Temmuz’un üzerinden 8 yıl geçti - 2. Resim

15 TEMMUZ DARBE GECESİNDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu darbe girişim bastırılırken karşı çıkan en az 248 kişi (180 sivil, 62 polis, 6 asker) öldü.

Olayların sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybederken 1.491 kişi yaralandı, farklı rütbelerden 8.036 asker gözaltına alındı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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