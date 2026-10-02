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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 belediye başkanını kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 belediye başkanını kabul etti
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, 3 belediye başkanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vahdettin Köşkü'nde Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediye başkanlarını kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti. Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kılıp Vahdettin Köşkü'ne geçti.

3 BELEDİYE BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül de bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 belediye başkanını kabul etti
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, 3 belediye başkanını kabul etti

Erdoğan, bu görüşmenin ardından Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'i kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı da hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı son olarak Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü kabul etti. Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 belediye başkanını kabul etti
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, 3 belediye başkanını kabul etti
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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