Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü! Gündemde tek konu var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik, beraberliğine katkı vererek devam edeceği vurgulandı.
"Terörsüz Türkiye" sürecinde tarihi bir gün yaşandı. Terör örgütü PKK, Irak’ın Süleymaniye kentinde silah bıraktı.
Kritik günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, süreci başlatan isim olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bahçeli görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" hedefleri doğrultusunda terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik ve beraberliğine katkı verecek şekilde devam edeceği vurgulandı.