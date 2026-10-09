Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nde düzenlenen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nde düzenlenen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

“ULAŞTIRMA ALANINDA STRATEJİK BİR PROJEYİ DAHA ÜLKEMİZE KAZANDIRIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırklareli'nde düzenlenen Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap ediyor. Kırklarelililere teşekkür eden Erdoğan, ulaştırma alanında önemli bir yatırımın daha hizmete sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan, “Bugün çok önemli bir yatırımın açılışını yapmak üzere sizlerle beraberiz. Ulaştırma alanında stratejik bir projeyi daha ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açılış töreninde konuşuyor

AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSERİ MARTA KOS'A TEŞEKKÜR

Törene katılan Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos'a da teşekkür eden Erdoğan, “Öncelikle heyecanımızı bugün burada bizlerle paylaşan Avrupa Birliği Genişlemeden Sorumlu Komiseri Sayın Marta Kos'a teşekkür ediyorum. Sayın Kos'u bu vesileyle ülkemizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“HALKALI-KAPIKULE ARASI 1 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın hizmete girmesiyle ulaşım sürelerinde önemli ölçüde azalma yaşanacağını açıkladı.

Hattın toplam 229 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Erdoğan, projenin üç etaptan oluştuğunu ve 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin en uzun etap olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Projemizin hizmete girmesiyle etkilerini çok geniş bir alanda göreceğimiz yeni bir dönem başlayacak. En başta Halkalı-Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek. Yük taşıma süresi ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya inecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açılış töreninde konuşuyor

DEMİRYOLU KAPASİTESİ 4 KATINA ÇIKACAK

Yeni hattın teknik özelliklerine ilişkin de bilgi veren Erdoğan, projenin saatte 200 kilometre tasarım ve işletme hızına uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak inşa edildiğini belirtti.

Hat üzerinde 31 köprü, toplam 2 bin 520 metre uzunluğunda 8 aç-kapa tünel, 2 viyadük, 114 alt ve üst geçit ile 175 menfez bulunduğunu açıklayan Erdoğan, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin hızlı tren ağına dahil edildiğini söyledi.

Erdoğan, demiryolu hattının taşıma kapasitesinin yaklaşık 4 katına çıkacağını belirterek, yıllık yolcu kapasitesinin 600 binden 3 milyona yükseleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açılış töreninde konuşuyor

“YILLIK YÜK KAPASİTESİ 9,5 MİLYON TONA YÜKSELECEK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Türkiye'nin üretim, ihracat ve lojistik kapasitesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Yıllık yük taşıma kapasitesinin 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona yükselmesinin beklendiğini açıklayan Erdoğan, “Ulaşım hızlanacak, lojistik güçlenecek, seyahat süresi azalacak. Neticede üretim artacak, ihracat artacak, istihdam artacak, ticaret ve turizm inşallah daha da hareketlenecek” dedi.

Projenin Trakya ve Türkiye ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, demiryolu hattının yalnızca şehirler arasındaki ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını, ekonomik faaliyetlerin gelişmesine de katkı sağlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açılış töreninde konuşuyor

KAPIKULE'DE DEMİRYOLU KAPASİTESİ ARTIRILIYOR

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan önemli sınır kapılarından Kapıkule'deki demiryolu altyapısının güçlendirileceğini açıklayan Erdoğan, gar sahasındaki yol sayısının 23'ten 42'ye çıkarılacağını belirtti.

Erdoğan, “Gar sahasında yol sayısını 23'ten 42'ye, toplam hat uzunluğunu ise 15 bin 675 metreden 51 bin metreye çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran'da yeni istasyon binaları inşa edileceğini belirten Erdoğan, Kapıkule ve Edirne gar binalarının da yeniden yapılacağını söyledi.

Çerkezköy'de yük istasyonu, personel binası ve lokomotif bakım atölyesinin de proje kapsamında yer aldığını açıklayan Erdoğan, hattın bütün unsurlarıyla modernize edildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı açılış töreninde konuşuyor

“AVRUPA İLE TİCARET BAĞLANTIMIZ GÜÇLENECEK”

Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın yalnızca Trakya için değil, uluslararası ticaret açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, projenin Türkiye'nin Avrupa ile demiryolu bağlantısını güçlendireceğini söyledi.

Erdoğan, “Halkalı-Kapıkule hattının ehemmiyetini yalnızca Trakya ile sınırlandıramayız. Bu hat Bakü, Tiflis, Kars ve Marmaray üzerinden Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını da güçlendiriyor” dedi.

Projenin, 6 bin 314 kilometrelik Kalkınma Yolu Koridoru'nun Türkiye'den geçen 2 bin 94 kilometrelik bölümünün kritik parçalarından biri olduğunu belirten Erdoğan, Faw Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacak ticaret güzergâhının batı bağlantısına da katkı sağlayacağını ifade etti.

“ULAŞTIRMA YATIRIMLARIMIZ KÜRESEL TİCARETİN STRATEJİK HALKALARINA DÖNÜŞTÜ”

Türkiye'nin ulaştırma yatırımlarının artık yalnızca şehirleri birbirine bağlayan projeler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, demiryolu yatırımlarının uluslararası ticaretteki rolünün giderek büyüdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ulaştırma yatırımlarımız artık yol, köprü ve demiryolu yatırımı olmaktan çıkmış, küresel ticaret yollarının en stratejik halkalarına dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.

“HALKALI-KAPIKULE HATTI TÜRKİYE'NİN LOJİSTİK OMURGASI OLACAK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacağını belirtti.

Hattın İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgeleri ile limanların Avrupa pazarlarına erişimini kolaylaştıracağını vurgulayan Erdoğan, “Bu hat inşallah Anadolu'nun üretimini Avrupa pazarlarına bağlayan bir damar, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasını hızlandıran bir lojistik omurga olacaktır” dedi.

Projenin Trakya başta olmak üzere Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Erdoğan, yatırımın bölgeye hayırlı olmasını diledi.

“24 YILDA ULAŞTIRMAYA 355 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTIK”

Türkiye'nin son 24 yılda ulaştırma alanında önemli yatırımlara imza attığını belirten Erdoğan, bu süreçte yapılan yatırımların bugünkü değerinin 355 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Erdoğan, “Türkiye'ye 24 yılda kelimenin tam anlamıyla çağ atlattığımız alanların başında ulaştırma yatırımlarımız bulunuyor. İktidarlarımız döneminde ulaştırma yatırımlarımızın bugünkü değeri 355 milyar dolara yükseldi. Bunun içerisinde demir yollarımızın payı yaklaşık 80 milyar dolardır” ifadelerini kullandı.

DEMİRYOLU AĞI 13 BİN 919 KİLOMETREYE ULAŞTI

Demiryolu altyapısında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin rakamları paylaşan Erdoğan, Türkiye'nin toplam demiryolu ağının 13 bin 919 kilometreye ulaştığını söyledi.

Elektrikli hat uzunluğunun 2 bin 122 kilometreden 7 bin 274 kilometreye yükseldiğini belirten Erdoğan, bu alanda yüzde 243'lük artış sağlandığını ifade etti.

Sinyalli hat uzunluğunun ise 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıkarıldığını açıklayan Erdoğan, artış oranının yüzde 236 olduğunu kaydetti.

“2028 SONUNDA 27 ŞEHRİ HIZLI TRENLE BULUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Türkiye'de sıfırdan 2 bin 252 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattı inşa ettiklerini belirten Erdoğan, nüfusun yüzde 51'inin hızlı tren hizmetlerinden yararlanabildiğini söyledi.

Çerkezköy-Kapıkule Hattı'nın tamamlanmasıyla hızlı tren hatlarının toplam uzunluğunun 2 bin 604 kilometreye ulaşacağını açıklayan Erdoğan, doğrudan hızlı tren bağlantısı bulunan il sayısının 14'e yükseleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2028 yılı sonunda ise bunu 27 şehre çıkarmayı istiyoruz” dedi.

2053 HEDEFİ: 28 BİN 590 KİLOMETRELİK DEMİRYOLU AĞI

Demiryolu yatırımlarının Türkiye genelinde devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, halihazırda toplam 4 bin 858 kilometrelik yeni demiryolu hattının yapımının sürdüğünü bildirdi.

Uzun vadeli hedeflere ilişkin de konuşan Erdoğan, “2053 için hedefimiz demiryolu hat uzunluğumuzu, dikkat edin, 28 bin 590 kilometreye yükseltmektir” ifadelerini kullandı.

“BİZİM GÜNDEMİMİZDE SİZLERE HİZMET ETMEK VAR”

Konuşmasının devamında hükümetin yatırım ve hizmet politikalarına değinen Erdoğan, vatandaşların ülke için yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

Erdoğan, “Bizim gündemimizi işte sizler de görüyorsunuz. Ne ile meşgul olduğumuzu, niçin çalıştığımızı, hedefimizin, hayalimizin neler olduğunu sizler de takip ediyorsunuz. Bizim gündemimizde sizlere hizmet etmek var” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Güneydoğu'da gençlerin geliştirdiği projelere tanıklık ettiklerini hatırlatarak, İstanbul Havalimanı'nın dördüncü pistine yönelik yatırımlara da değindi.

“DURMUYORUZ, DİNLENMİYORUZ, 7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde hükümetin ulaştırma ve sağlık alanındaki yatırımlarına değindi.

İstanbul Havalimanı'nın dördüncü pisti ve ilave yatırımlarının açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, Samsun'da da 17 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen 1458 yataklı şehir hastanesinin hizmete alındığını söyledi.

Erdoğan, “Durmuyoruz, dinlenmiyoruz, 7 gün 24 saat aşkla çalışıyoruz. Biz icraat üretiyoruz, hizmet üretiyoruz. Laf değil, taş üstüne taş koyuyoruz. Biz Türkiye'yi yeni yüzyıla hazırlamak için gece gündüz koşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE SERT TEPKİ: “SİYASİ PARTİ DEĞİL, SANKİ İFTİRA ÜRETME MERKEZİ”

Konuşmasının devamında muhalefeti hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştiriler karşısında somut projeler ortaya konulmadığını savundu.

Erdoğan, “Peki sürekli bizi eleştirenler, sürekli bize sataşanlar ne yapıyor? 24 yıldır ne yapıyorlarsa bugün de aynısını yapıyorlar. Dikkat ediniz, gündemlerinde hiçbir somut proje yok. Kendilerinin bile inanmadığı popülist vaatler dışında milletin derdine derman olacak hiçbir önerileri yok” dedi.

Muhalefetin siyasi tartışmaları yanlış bilgiler üzerinden yürüttüğünü ileri süren Erdoğan, “Varsa yoksa yalan, dolan, spekülasyon. Siyasi parti değil, sanki iftira üretme merkezi. Sanki dedikodu kazanı bunlar” ifadelerini kullandı.

“BUNUN ADI SİYASET DEĞİLDİR, MUHALEFET ETMEK DEĞİLDİR”

Muhalefetin kendilerine yönelik eleştirilerinde doğruluğu araştırılmamış iddialara yer verdiğini savunan Erdoğan, “Sadece dezenformasyon üretmenin peşindeler. Sadece çamur atmanın, sadece iftira atmanın peşindeler” dedi.

Erdoğan, “FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle ellerine ne tutuşturulursa önüne arkasına bakmadan, doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan bize saldırıyorlar” ifadelerini kullandı.

Muhalefete yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, “Kardeşlerim, bakın bunun adı siyaset değildir. Bunun adı muhalefet etmek değildir. Bunun adı kamu adına hesap sormak hiç değildir” diye konuştu.

“ÖNCE PARA KULELERİNİN HESABINI VERECEKSİNİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye yönelik yolsuzluk iddialarını da gündeme getirerek parti yönetimine seslendi.

Erdoğan, “Bir defa başkalarına laf söylemeden önce para kulelerinin hesabını vereceksiniz. Elimizde 32 saatlik kumpasın kaydı var, ben izledim dediğiniz baklava kutularının hesabını vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

Belediyelere yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, “Siz önce arpalığa çevirdiğiniz, eş dost akraba çiftliğine çevirdiğiniz, soyup soğana çevirdiğiniz belediyelerin hesabını vereceksiniz” dedi.

“KİM MİLLETİN HAKKINA EL UZATIRSA KARŞISINDA DEVLETİ BULUR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'nde muhalefete yönelik eleştirilerini sürdürerek, yolsuzluk iddiaları karşısında devletin bütün kurumlarıyla harekete geçeceğini söyledi.

Erdoğan, “Malı çalanlara hesap soracaksınız hem de bize siyasi etik dersi vermeye kalkacaksınız. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz bu ilkesiz siyasete, bu rezil siyasete prim vermeyiz” dedi.

Kamu kaynaklarının korunması konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Daha evvel defalarca söyledim, bugün yine söylüyorum. Kim milletin hakkına, hukukuna ve emanetine el uzatırsa karşısında bizi bulur. Yargısıyla, emniyetiyle, maliyesiyle devletin tüm kurumlarını bulur” ifadelerini kullandı.

“SUÇ İŞLEYENİN YAKASINA YARGI YAPIŞIR”

Hukuki süreçlerin kararlılıkla yürütüleceğini belirten Erdoğan, suçu sabit görülen kişilerin yargı önünde hesap vereceğini söyledi.

Erdoğan, “Meşruiyetin sınırlarını aşanlar aynı zamanda ahlakın sınırlarını da aşarlar. Bizim bunlarla işimiz olmaz ve olamaz. Suç işleyenin yakasına yargı zaten yapışır ve yapışıyor. Orada bırakmaz, suçu sübut bulanların yakasına hiç tereddütsüz yapışır” dedi.

Bu konudaki hassasiyetlerini 24 yıllık iktidarları boyunca gösterdiklerini savunan Erdoğan, yargısız infaz ve itibarsızlaştırma kampanyalarına da karşı olduklarını belirtti.

“KADROLARIMIZA KARŞI OPERASYONA EYVALLAH DEMEYİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi tartışmalarda iftira ve itibarsızlaştırma yöntemlerinin kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Erdoğan, “Ne ekran tetikçilerinin ne de siyasetçi kılıklı müfterilerin haysiyet cellatlığı yapmasına, yargısız infaz yapmasına asla izin vermeyeceğiz. Kirli yöntemlerle, iftira ve itibarsızlaştırma kampanyalarıyla kadrolarımıza karşı bir operasyon yürütülmesine eyvallah demeyiz” ifadelerini kullandı.

Siyasette ahlak ve dürüstlüğün esas alınması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Biz ilk gün nerede duruyorsak bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz” dedi.

“HASSAS SÜRECİ CERRAH TİTİZLİĞİYLE YÖNETİYORUZ”

Haksızlık, hukuksuzluk ve usulsüzlük iddialarının üzerine gidileceğini belirten Erdoğan, bu süreçte adalet ve hakkaniyet ilkelerinden taviz verilmeyeceğini söyledi.

Erdoğan, “Haksızlığın, hukuksuzluğun, tamahkârlığın üzerine istismarcılara rağmen ciddiyetle gidiyoruz ve gideceğiz. Ama bunu yaparken adaletten, ahlaktan, vicdandan, özellikle hakkaniyet çizgisinden bir milim sapmayacağız” dedi.

Vatandaşlara da seslenen Erdoğan, “Milletim müsterih olsun, bize güvensin ama aynı zamanda uyanık ve dikkatli olsun. Milletim sicili bozuk siyasi fırsatçıların nemalanma tuzağına düşmesin. Biz gereğini yapıyoruz. Tıpkı bir cerrah titizliğiyle meseleye vaziyet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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