Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Cami'sinde kıldı

8 Aralık 2023 14:28 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 14:32

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan resmi ziyaretinden sonra dün akşam yurda döndü. Özel uçak "TUR" ile 20.30'da Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

CUMA NAMAZINI HAZRETİ ALİ CAMİ'NDE KILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hazreti Ali Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

TRT WORLD FORUM'A KATILACAK

Namaz sonrası camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2023'e katılması bekleniyor.

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