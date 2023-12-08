Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Cami'sinde kıldı
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Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Gizem Külçü / Kaynak: Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'daki konutundan çıkarak cuma namazı için Hazreti Ali Camisi'ne geçti. Erdoğan'a İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan resmi ziyaretinden sonra dün akşam yurda döndü. Özel uçak "TUR" ile 20.30'da Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.
CUMA NAMAZINI HAZRETİ ALİ CAMİ'NDE KILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hazreti Ali Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.
TRT WORLD FORUM'A KATILACAK
Namaz sonrası camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2023'e katılması bekleniyor.