Cumhurbaşkanı Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı’nın 2026-2027 dönemi kontenjanının 150 bine çıkarılacağını açıkladı. Program kapsamında öğrencilere günlük 1.375 TL, ayda 14 gün katılım sağlamaları halinde ise 19 bin 250 TL’ye kadar ödeme yapılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Ekim’de Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada İŞKUR Gençlik Programı’nın yeni dönemine ilişkin bilgi verdi. Programın gençlerden yoğun ilgi gördüğünü belirten Erdoğan, bugüne kadar programdan yararlanan gençlerin sayısının 220 bine yaklaştığını söyledi. Erdoğan, “Programın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bine yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Günlük 1.375 TL ödenecek, işte şartlar...

ÖĞRENCİLERE GÜNLÜK 1.375 TL ÖDEME

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında katılımcılara programa katıldıkları her gün için 1.375 TL ödeme yapılacak. Ayda 14 gün programa katılan öğrenciler, toplam 19 bin 250 TL’ye kadar ödeme alabilecek.

Program kapsamında öğrencilerin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de karşılanacak. Erdoğan ayrıca belirli şartları sağlayan gençlere 1.250 TL promosyon ve çeşitli harcamalarda özel indirim imkânları sunulacağını açıkladı.

İŞKUR’un resmî bilgilendirmesine göre program, öğrencilerin eğitimlerini sürdürürken iş deneyimi kazanmalarını ve çalışma hayatına hazırlanmalarını amaçlıyor. Katılımcılar haftada en fazla üç gün, günlük 7,5 saate kadar programda yer alabiliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR Gençlik Programı’na katılmak isteyen öğrencilerin belirli koşulları sağlaması gerekiyor. Mevcut program kurallarına göre temel başvuru şartları şöyle:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

-İŞKUR’a kayıtlı olmak.

-18 yaşını tamamlamış olmak.

-Yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

-Başvuru ve program başlangıcı bakımından ilgili sigortalılık koşullarını sağlamak.

-Hane gelir şartını karşılamak.

-İŞKUR’un aktif iş gücü veya işsizlik sigortası programlarından yararlanmıyor olmak.

-Programa katılım sağlayacak devlet üniversitesinin öğrencisi olmak.

-Örgün eğitimde aktif öğrenci statüsünde bulunmak; açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak.

-Kaydını dondurmamış ve pasif öğrenci durumunda olmamak.

-Programın yürütülmesine ilişkin diğer çalışma ve sigortalılık koşullarını karşılamak.

Başvuru yapacak öğrencilerin, yeni dönem ilanında yer alacak şartları ayrıca kontrol etmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Günlük 1.375 TL ödenecek, işte şartlar...

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI’NA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programdan devlet üniversitelerinde örgün eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabiliyor. Öğrencilerin programa katılabilmeleri için ilgili üniversitede aktif kayıtlarının bulunması ve diğer katılım koşullarını karşılamaları gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

İŞKUR Gençlik Programı’nda başvuru takvimi ve kontenjanlar üniversitelere göre değişebiliyor. Bu nedenle 2026-2027 dönemi için bütün üniversiteleri kapsayan tek bir başvuru tarihi bulunduğu varsayılmamalı.

Öğrencilerin başvuru tarihlerini, kendilerine ayrılan kontenjanları ve başvuru koşullarını öğrenmek için üniversitelerinin resmî duyurularını takip etmesi gerekiyor. Başvuru ve program bilgileri ayrıca İŞKUR Gençlik Programı’nın resmî internet sitesinden incelenebiliyor.

Erdoğan, açıklamasında “Gençliğin Üretim Çağı” hamlesiyle üç yılda 3 milyon gence ulaşmayı hedeflediklerini de belirtti.

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