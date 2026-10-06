Üniversite öğrencilerinin istihdam edilebilirliğinin artırılması amacıyla başlatılan İŞKUR gençlik programına ilgi devam ediyor. Söz konusu uygulamadan devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabiliyor. İŞKUR Gençlik Programı için ortak başvuru takvimi yayınlanmıyo Peki, gençlik programı ilanlarına nasıl ulaşılır? İŞKUR gençlik programı başvurusu nasıl yapılır?

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Üniversite öğrencilerinin eğitimlerine devam ederken iş deneyimi kazanabilmelerini sağlayan İŞKUR Gençlik Programı’nın yeni dönem takvimi adayların gündemindeki yerini koruyor. İŞKUR aracılığıyla devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen program; gençlere iş arama becerileri, finansal okuryazarlık, CV hazırlama ve mülakat teknikleri gibi alanlarda eğitim verirken, aynı zamanda gelir elde etme fırsatı da sunuyor. Her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftada en fazla üç gün uygulanacak program sayesinde öğrenciler, derslerinden geri kalmadan hem okuyup hem çalışabilecek.

GENÇLİK PROGRAMI İLANLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

İŞKUR Gençlik Programı ilanları akademik takvimin başlangıç dönemlerinde (özellikle Ekim-Kasım aylarında) veya yıl içinde ilgili projeler bazında duyuruluyor. Bulundukları bölgedeki ilanlara dair bilgi edinmek isteyen öğrencilerin hem üniversitelerinin resmi duyurularını hem de İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları takip etmesi önem taşıyor.Programa dahil olamak isteyen öğrenciler, İŞKUR'un elektronik başvuru sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

İŞKUR gençlik programı ilanları görüntüleme... İŞKUR gençlik programı başvurusu nasıl yapılır?

GENÇLİK PROGRAMI KATILIM ŞARTLARI

İŞKUR Gençlik Programı Katılım Şartları Nelerdir?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kuruma kayıtlı olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

g) Hane gelir şartını sağlamak,

ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,

h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)şartları aranır.

KATILIMCILAR NASIL BELİRLENİYOR?

İUP Genelgesinde yer alan başvuru ve katılım şartı olarak yer alan kriterleri ve İŞKUR Gençlik Genelgesinde yer alan yüklenici üniversitenin açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmayan, kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmayan öğrencisi olanların başvuruları doğrultusunda yine Genelgede yer alan “Katılımcı seçiminde liste yönteminin kullanılmasına karar verilmesi durumunda programın niteliği, başvuranların sosyo-ekonomik koşulları ve benzeri hususlar gözetilir.“ hükmü kapsamında değerlendirme yapılarak İŞKUR Gençlik Programı katılımcıları belirlenebilecektir.

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